El equipo Marlins de Puerto de la Cruz, preparado por Richard Montiel revalida por segundo año consecutivo el título de La Liga

El Tenerife Marlins Puerto Cruz se ha proclamado campeón de la Liga de División de Honor Oro de béisbol 2026 al derrotar a Astros Valencia (13-2), en el tercer partido del playoff por el título, disputado en el campo Néstor Pérez Suárez de Puerto de la Cruz.

Imagen cedida por la Federación Española de Béisbol.

Cuarto encuentro

Los tinerfeños ya habían ganado en la ida los dos juegos disputados en tierras valencianas (1-8 y 2-3), que unido al triunfo de este fin de semana en Tenerife ha sido suficiente para que el Malins levantara la copa de campeón sin necesidad de jugar el cuarto encuentro.

El equipo de Puerto de la Cruz, preparado por Richard Montiel revalida por segundo año consecutivo el título de La Liga.

El Tenerife Marlins Puerto Cruz, apoyado por sus aficionados, desde un primer momento logró llevar el control del encuentro y en el tercer “inning” ya ganaba por 6-1, ventaja que continuó ampliando en las siguientes carreras (8-1, 11-1 y 13-2).

real Federación Española de Béisbol

El presidente de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol Pablo Carpio, junto al presidente de la Federación de Canarias Jacobo Garido, hicieron entrega al Tenerife Marlins del trofeo de campeón de la Liga de División de Honor Oro 2026.

En la Liga española el Viladecans se encuentra al frente con 21 títulos, seguido por el Tenerife Marlins Puerto Cruz con 16 trofeos.

Los tinerfeños consiguieron su primera Liga en la temporada 2005, y a partir de ahí continuaron la racha en la 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025 y ahora en la presente temporada 2026.