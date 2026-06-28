El Tenerife Marlins cayó por primera vez esta temporada, pero aseguró el liderato de la División de Honor Oro y su presencia en la lucha por el título

El Tenerife Marlins disputará el título de la Liga pese a su tropiezo en Bilbao / Tenerife Marlins Puerto Cruz

En su visita a San Inazio Bilbao Bizkaia el Tenerife Marlins Puerto Cruz ha registrado su primera derrota, pero ha sellado su billete por el título al asegurarse el liderato en la División de Honor Oro de béisbol.

Reparto de victorias

Los tinerfeños se pasearon en el primer juego (2-11), y cedieron en el segundo (6-5).

En Bilbao el Tenerife Marlins salió a por todas, y en el primer juego se vio la superioridad tinerfeña (2-11) pero en el segundo hubo más igualdad.

El Marlins se puso en la primera carrera por delante (0-2), pero no pudo frenar la reacción de los bilbaínos en la tercera carrera, que pasaron por encima de los tinerfeños (4-2).

En el tramo final el Tenerife Marlins Puerto Cruz logró corregir sus errores, igualando el juego (5-5), pero en la décima carrera el San Inazio Bilbao se mostró más atinado, llevándose el triunfo por un apretado (6-5), en un final emocionante.

Un liderato sólido

La próxima semana se disputará la última jornada de esta segunda vuelta de la Liga, donde le tocará descansar al líder Tenerife Marlins Puerto Cruz, que suma 15 victorias y una sola derrota.

La segunda plaza la ocupa el equipo valenciano de Astros con 8 victorias y 6 derrotas, y la tercera es para San Inazio Bilbao Bizkaia con 7 victorias y 7 derrotas.

Objetivo: revalidar el título

Los tinerfeños ya tienen asegurado su pase a la eliminatoria por el título, que se disputará los días 19 y 26 de julio.

El Tenerife Marlins Puerto Cruz quiere revalidar el título en una temporada para enmarcar, con un récord de 15 victorias consecutivas y solo una derrota, que precisamente llegó este fin de semana en Bilbao ante el San Inazio.