Fallece una segunda mujer canaria en el terremoto de Venezuela

Olga Morales Santos, hija de emigrantes gomeros, residía en La Guaira, una de las zonas más devastadas por el seísmo y su familia confirmó la noticia del fallecimiento desde La Gomera

Personas permanecen junto a los escombros de edificios dañados mientras continúan las operaciones de rescate tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

La última víctima española identificada es Olga Morales Santos, de 58 años, hija de emigrantes canarios originarios de Alojera, en la isla de La Gomera. Sus padres emigraron hace décadas a Venezuela, como hicieron muchas familias del Archipiélago en busca de nuevas oportunidades.

Aunque Olga llegó a residir durante un año en Canarias, finalmente decidió regresar a Venezuela, donde había desarrollado su vida y donde vivía en la localidad de La Guaira, una de las zonas más castigadas por el terremoto.

La confirmación desde La Gomera

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana Aura Morales, residente en San Sebastián de La Gomera, quien recibió la llamada de su cuñado informándole de la tragedia.

Muy afectada por la pérdida, Aura ha preferido no realizar declaraciones ante las cámaras, aunque sí ha compartido algunos detalles sobre la vida de su hermana y las circunstancias en las que la familia conoció la noticia.

Una familia golpeada por la tragedia

El fallecimiento de Olga Morales deja además una dolorosa circunstancia familiar. La víctima era prima de Isabel Jara, conocida como «Chabela», delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela.

Con esta confirmación, dos mujeres pertenecientes a la misma familia canaria figuran entre las víctimas mortales de una de las mayores tragedias naturales registradas recientemente en el país sudamericano.