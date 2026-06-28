El ministerio de Exteriores recuerda que todas las líneas de emergencia consular están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen

Personal de rescate trabaja entre los escombros de los edificios derruídos en La Guaira. REUTERS/Maxwell Briceno

El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela asciende a nueve, mientras que 131 siguen desaparecidos, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según los últimos datos del Gobierno venezolano, hay 1.430 muertos, 3.238 heridos y, al menos, 3.142 familias damnificadas.

Venezuela continúa viviendo horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles.

El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.