CL Unión Gáldar vs CL Almogarén | Cuartos de final Torneo Disa-Gobierno de Canarias

CL Unión Gáldar y CL Almogarén buscan una plaza entre los cuatro equipos que estarán en la final a cuatro de la máxima competición de lucha canaria, el Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Primera Categoría

El Terrero de Gáldar será escenario este sábado a las 19:40 de una de las luchadas más esperadas de la temporada. Unión Gáldar Ybarra y CICAR Almogarén Queso Flor Valsequillo decidirán el pase a la Final Four del Torneo DISA–Gobierno de Canarias 2026 tras el empate registrado en el encuentro de ida, un resultado que deja la eliminatoria completamente abierta.

El conjunto galdense, campeón de la Liga de Gran Canaria, buscará hacer valer el apoyo de su afición en un terrero que presentará un lleno absoluto. Los locales confían en el liderazgo del puntal «A» Alberto Zamora para dar el paso definitivo hacia la fase final de la máxima competición regional.

En el otro lado estará un Almogarén que ya demostró su potencial al conquistar la Copa precisamente ante el Gáldar. El equipo de Valsequillo volverá a encomendarse a la calidad de los hermanos Déniz, con Álvaro como puntal «B» e Ismael como puntal «C», aunque afrontará la cita con la importante baja de Cristo Hernández «Pollo del Callejón», sancionado para este decisivo compromiso.

Horario y dónde ver la luchada