El Mirador del Lomo de Villa de Mazo reabre renovado tras una inversión de 124.000 euros, con nuevas instalaciones para el descanso y el impulso del turismo de naturaleza

Mazo inaugura el renovado Mirador del Lomo tras una inversión de 124.000 euros

Villa de Mazo ha inaugurado este lunes el renovado Mirador del Lomo, una actuación que ha rehabilitado un espacio con vistas al Parque Natural de Cumbre Vieja y al denominado Cantón de Tigalate, con una inversión de 124.000 euros financiada por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Villa de Mazo, Idafe Hernández, y la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, acompañados por la consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, representantes municipales y vecinos de la zona.

La actuación, ejecutada en un plazo de cinco meses a partir de un proyecto elaborado por la oficina técnica del Ayuntamiento, ha dotado al espacio de una infraestructura que, además de funcionar como mirador, incorpora un área de descanso para los vecinos de Montes de Luna.

El alcalde ha destacado que la recuperación del espacio se enmarca en la estrategia municipal para impulsar el turismo vinculado a la naturaleza mediante la recuperación de espacios, senderos y caminos reales.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha considerado el Mirador del Lomo un ejemplo de cómo actuaciones de menor escala y coste pueden contribuir a “mejorar los espacios públicos, la vida de los residentes y a la dinamización de los barrios”.

El nuevo mirador se encuentra junto a la carretera LP-2 a la altura del barrio de Montes de Luna, y colinda con un sendero de la red insular.