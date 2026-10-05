Los trabajos permiten recuperar más de 1.200 nichos y retirar alrededor de 30.000 metros cúbicos de lava del camposanto

El cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles, en Las Manchas, alcanza el 80 % de recuperación tras la erupción de 2021. Este lunes, Los Llanos de Aridane ha homenajeado a quienes trabajan en su rehabilitación. Su labor devuelve a las familias un espacio de recuerdo.

La lava cubrió buena parte del cementerio y afectó a unos 1.500 nichos. Desde entonces, los trabajos de recuperación han permitido rescatar más de 1.200.

La retirada de lava permite recuperar el camposanto

Los equipos han retirado alrededor de 30.000 metros cúbicos de material volcánico. Así, el camposanto recupera progresivamente el espacio que ocupó la lava. El alcalde, Javier Llamas, comenta que el proceso les permite seguir avanzando «en la recuperación de uno de los espacios municipales afectados por la erupción».

Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles / RTVC

Además, la rehabilitación alcanza ya el 80 % del cementerio. Este avance refleja el trabajo de quienes participan en la recuperación del recinto. «La lava alcanzó aproximadamente el 65% del cementerio», añade Llamas.

Adolfo Pais, Maquinista del Cementerio de Los Ángeles, asegura que ha sido un proceso muy delicado: «procuramos que las lápidas quedaran lo más sanas posibles». Sin embargo, las tareas continúan para completar el proceso.

Un homenaje al trabajo y a la memoria

Este lunes, el homenaje ha reconocido a quienes han contribuido a recuperar el cementerio. Su esfuerzo centra esta jornada de agradecimiento en Los Llanos de Aridane.

El camposanto llegó a dar servicio a tres municipios durante una etapa de su historia. La recuperación de este lugar también representa un paso en la reconstrucción de La Palma. A su vez, permite preservar un espacio de memoria familiar.