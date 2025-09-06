ES NOTICIA

Los Llanos de Aridane presenta este lunes la recuperación del Cementerio de Las Manchas, afectado por el volcán en 2021

RTVC / Europa PRESS
Durante la erupción del volcán, al menos 1.241,1 hectáreas y 2.988 edificaciones fueron arrasadas por la lava

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (La Palma) presentará este lunes las obras de recuperación del Cementerio de Los Ángeles. También conocido como Cementerio de Las Manchas por el barrio en el que se ubica y que se vio seriamente afectado por la erupción del volcán Tajogaite en el año 2021.

Inicio de la intervención

Según informa el Consistorio, el acto para dar a conocer el inicio de la intervención tendrá lugar en el propio camposanto a las 08.00 horas. Todo ello, contando con la asistencia del alcalde, Javier Llamas, y del presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez.

El cementerio, que se encuentra en el lado sur de Montaña Cogote, fue atravesado por una de las coladas del lava el 25 de noviembre de 2021 sin llegar a sepultarlo por completo. En el camposanto de Las Manchas hay unos 3.800 nichos y 315 nichos de restos.

Erupción del volcán

Durante la erupción del volcán, al menos 1.241,1 hectáreas y 2.988 edificaciones fueron arrasadas por la lava. Además, unas 1.170 familias perdieron su único hogar. El Gobierno de Canarias cifró las pérdidas en 842 millones.

