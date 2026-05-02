La corporación insular revisará la normativa para corregir deficiencias y adaptar la protección del Risco de la Concepción a los cambios recientes

El Cabildo de La Palma actualizará las normas de conservación del Risco de la Concepción. Europa Press

El Cabildo de La Palma ha iniciado el proceso para actualizar el marco normativo del Monumento Natural del Risco de la Concepción, tras la aprobación en su Consejo de Gobierno.

Para ello, ha contratado la redacción de la Modificación Sustancial Plena de sus actuales Normas de Conservación.

La iniciativa responde a la necesidad de revisar y mejorar los instrumentos de gestión de este espacio protegido, considerado uno de los enclaves paisajísticos y geológicos más relevantes de la isla.

Corrección de deficiencias destacadas

El objetivo es corregir “deficiencias” en la normativa vigente y adaptar las directrices a los cambios legislativos y territoriales de los últimos años.

Con este nuevo documento, la corporación insular busca equilibrar la preservación de los valores naturales del entorno con las actividades que se desarrollan en su ámbito.

Asimismo, la modificación establecerá los usos permitidos, las acciones de restauración ambiental y las medidas necesarias para reforzar su protección frente a posibles amenazas.