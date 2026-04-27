CD Tenerife B vs UD Sanse | J34 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs UD Sanse. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 3 de mayo. Partido correspondiente a la J34 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife B y UD Sanse se enfrentan este domingo 3 de mayo, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 34 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs UD Sanse | J34 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 1-0 en su visita al UB Conquense. El filial tinerfeño se encuentra en séptima posición.

Por su parte, el UD Sanse se encuentra en puestos de playoff de ascenso, con 67 puntos. Es decir, está en la segunda posición.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y UD Sanse

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 7ª posición con 50 puntos. En cambio, el Sanse ocupa la segunda posición. El conjunto madrileño con 67 puntos se encuentra con 17 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y UD Sanse

El UB Conquense y el CD Tenerife B se han enfrentado solamente tres veces, el Tenerife B ganó dos y el Sanse el otro. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos de ellos y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido otro.

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