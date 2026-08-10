InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Noche de luz, pólvora y tradición en Las Palmas de Gran Canaria con los fuegos de San Lorenzo

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Más de 500 kilos de material pirotécnico y un Volcán de Voladores en la tradicional noche de los fuegos de San Lorenzo

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los fuegos de San Lorenzo volvieron a iluminar el cielo de Las Palmas de Gran Canaria con uno de los espectáculos más esperados del verano. Este año, más de 500 kilos de material pirotécnico y un Volcán de Voladores ampliado a ocho puntos de lanzamiento.

Fuegos de San Lorenzo. Imagen del perfil oficial de 'X' de Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria
Fuegos de San Lorenzo. Imagen del perfil oficial de ‘X’ de Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Las Fiestas de San Lorenzo, que se declararon Fiestas de la Ciudad en 1990 —hace ya 36 años—, alcanzaron en junio de 2022 la distinción oficial como Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Asimismo, se reconoció a la Comisión de Fiestas con la Medalla de Oro de la Ciudad en 2023 en reconocimiento a su arraigo social, cultural y patrimonio tradicional. 

Informa: Redacción Informativos RTVC

La declaración de la festividad de San Lorenzo como Fiesta de Interés Turístico de Canarias distingue su valiosa trayectoria histórica, la continuidad de sus tradiciones y su papel fundamental como polo de atracción y promoción turística para la capital y el Archipiélago.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid | Trofeo Teide 2026

Al menos 111 muertos por un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Detienen a un hombre por robar a punta de pistola en una peluquería de Telde

Desarticulada una red de coches de alta gama en Tenerife

Ampliación de la vacunación contra el virus del papiloma humano

Las obras en la avenida Islas Canarias obligarán a cortes y desvíos hasta finales de agosto

NOTICIAS RELACIONADAS