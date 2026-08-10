Más de 500 kilos de material pirotécnico y un Volcán de Voladores en la tradicional noche de los fuegos de San Lorenzo

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los fuegos de San Lorenzo volvieron a iluminar el cielo de Las Palmas de Gran Canaria con uno de los espectáculos más esperados del verano. Este año, más de 500 kilos de material pirotécnico y un Volcán de Voladores ampliado a ocho puntos de lanzamiento.

Fuegos de San Lorenzo. Imagen del perfil oficial de ‘X’ de Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Las Fiestas de San Lorenzo, que se declararon Fiestas de la Ciudad en 1990 —hace ya 36 años—, alcanzaron en junio de 2022 la distinción oficial como Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Asimismo, se reconoció a la Comisión de Fiestas con la Medalla de Oro de la Ciudad en 2023 en reconocimiento a su arraigo social, cultural y patrimonio tradicional.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La declaración de la festividad de San Lorenzo como Fiesta de Interés Turístico de Canarias distingue su valiosa trayectoria histórica, la continuidad de sus tradiciones y su papel fundamental como polo de atracción y promoción turística para la capital y el Archipiélago.