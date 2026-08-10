El primero de los simulacros planificados se realizará el próximo 22 de octubre en Guía de Isora sobre riesgo volcánico, mientras que el segundo será sobre protección del patrimonio histórico en La Laguna

Tenerife programa dos nuevos simulacros para el último trimestre del año. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha incrementado su actividad con vistas a la planificación de los dos simulacros que realizará en el último trimestre del año, uno sobre riesgo volcánico que se desarrollará en Guía de Isora, el próximo 22 de octubre, y otro más vinculado a la salvaguarda y protección del patrimonio histórico, que se ha fijado para el mes de noviembre.

En este caso, el objetivo del área se centra elevar los estándares de respuesta y coordinación ante situaciones críticas que deberá resolver la propia corporación insular en colaboración con el Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Emergencias, y la Subdelegación del Gobierno, representada por miembros de las Cuerpos de Seguridad del Estado como la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, junto al director insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez e Iván Martín, respectivamente, hicieron las veces de anfitriones con la visita del viceconsejero de Emergencias del Ejecutivo canario, Marcos Lorenzo, y resto de representantes para ponerles al día de las iniciativas sobre emergencias impulsada por el Cabildo de Tenerife.

Alinear medios disponibles

La consejera Blanca Pérez explicó que “lo que hemos hecho es una reunión con los Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Canarias para exponer los detalles de los simulacros de Guía de Isora y de La Laguna, dos iniciativas que pretendemos que puedan servir para afinar las respuestas antes distintos eventos, ya sea de riesgo volcánico como el primero, y sobre el patrimonio. Nuestra finalidad es que los medios disponibles, tanto locales, insulares como regionales estén alineados para poder afrontar cualquier emergencia”.

Según informa la Corporación, la responsable insular recordó que “siempre que hacemos este tipo de ejercicios sacamos lecturas tanto positivas como negativas, a la vez que se hace un trabajo posterior para mejorar las actuaciones de nuestros servicios y de las distintas entidades que colaboran con nosotros. La seguridad preventiva es fundamental para acometer cualquier emergencia. Queremos proteger a nuestros ciudadanos en cualquier punto de la Isla”, apunta.

Necesidad de los simulacros

El viceconsejero Marcos Lorenzo puso en valor la iniciativa del Cabildo a la hora de organizar este tipo de reuniones y de ejercicios programados “ya que los simulacros son necesarios para poder tener perfectamente engrasada toda la maquinaria de respuesta para garantizar lo principal que es la seguridad de las personas y también de sus bienes como se ve en el caso del patrimonio”

“Desde luego hay que hacerlo -resaltó-, hay que poner en marcha todos los planes que tenemos, hay que testarlos, y la mejor manera es hacer ejercicios. Son fundamentales para poder evaluar, preparar planes y planificar, pero también para ponerlos en circunstancias de posibles respuestas para saber que toda esa coordinación y todas esas respuestas son efectivas”, dijo el representante regional.

Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, expuso “la importancia de las lecturas extraídas del simulacro de Garachico de 2025, en el que el Mecanismo Europeo de Protección Civil pudo comprobar las fortalezas que tenemos en la Isla para acometer una crisis, en este caso por riesgo volcánico. También nosotros percibimos apectos que hay que mejorar y estos ejercicios nos sirven para ir corrigiendo esas pequeñas situaciones que son necesarias y que surgen en una emergencia. Nuestro objetivo es que Tenerife sea una isla más segura”.

Ejercicios

El próximo 22 de octubre, Tenerife afrontará el ejercicio de mayor envergadura previsto para el último trimestre del año, como es un simulacro de riesgo volcánico que tendrá lugar en el municipio de Guía de Isora. Este operativo tiene como finalidad seguir capacitando a todos los servicios de seguridad y emergencias en la gestión de una crisis volcánica, consolidando la experiencia y los protocolos de actuación necesarios para proteger a la población y coordinar una respuesta eficaz.

En el mes de noviembre, en cambio, el simulacro se centrará en la salvaguarda de Bienes de Interés Cultural (BIC) en La Laguna. Este simulacro abordará los protocolos necesarios para la protección y evacuación de elementos artísticos y patrimoniales ante contingencias que pongan en riesgo su integridad. La iniciativa busca garantizar que, ante cualquier emergencia, el valioso legado histórico de la ciudad cuente con medidas de protección específicas para minimizar daños.

Estos ejercicios dan continuidad al camino abierto por el ejercicio EU-MODEX Garachico 2025, reafirmando el compromiso de las administraciones con la cultura de la prevención. La coordinación interinstitucional es el eje que vertebra esta estrategia, asegurando que todos los operativos estén preparados para actuar de forma conjunta, rápida y eficiente ante cualquier escenario.