Primer simulacro de erupción volcánica en Tenerife: fechas, programa y actividades

Todos los detalles del primer simulacro de erupción volcánica que se va a realizar en España. Será en Garachico (Tenerife) el 26 de septiembre

Por primera vez se realiza un simulacro de erupción volcánica en España. En Garachico, Tenerife, se realizará el 26 de septiembre.

Garachico será el lugar en el que se realice el primer simulacro de erupción volcánica de España / RTVC / Virginia Gallo

Inicio del simulacro

Aunque el simulacro se realizará el 26 de septiembre, días antes, desde el 22 de septiembre ya comenzarán esos preparativos. Ese lunes la isla de Tenerife entrará en una situación de prealerta.

Un mensaje de SMS llegará a todos los vecinos y vecinas de la isla de Tenerife a las 9:00 de la mañana del 26 de septiembre con el sistema de ES-Alert. En el mensaje se explicará que se da inicio a una hipotética erupción. En ese momento la isla de Tenerife entrará en nivel rojo.

El mensaje de alerta llegará a todos los habitantes de la isla. Desde ese momento se activará todo el operativo en el que participarán más de 1.000 personas. Habrá un puesto de mando avanzado para coordinar todos los efectivos.

Objetivo del simulacro

Con este simulacro se pretende formar e informar a la población. Dar a conocer cómo se debe actuar en caso de un posible escenario de erupción volcánica.

Plan de riesgo volcánico de Tenerife

Las autoridades insisten en que estos simulacros son fundamentales para preparar a la población y minimizar riesgos. Piden a los ciudadanos que participen y sigan las instrucciones durante el ejercicio. Estas pruebas son importantes también para la evaluación del personal de emergencias que también participan en estas situaciones.

Con este simulacro se probará el plan de riesgo volcánico de Tenerife y también se cumple con las directivas de la Unión Europea y Protección Civil. El simulacro está integrado en el UE-Modex, mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

Por qué se celebra el simulacro en Garachico

El pueblo de Garachico fue sepultado por una erupción volcánica en 1706. Esta localidad del norte de Tenerife ya vivió lo que supone esta emergencia natural y se encuentra en una de las zonas de mayor riesgo volcánico.

Garachico se encuentra en el área de mayor riesgo eruptivo. En ese área también están otras zonas como Icod de los Vinos, El Tanque, Guía de Isora, Santiago del Teide y La Orotava.

En el simulacro desde el Cabildo de Tenerife han pedido la participación de los 31 municipios de la isla.

