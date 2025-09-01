El primer simulacro de erupción volcánica en España se va a realizar en Garachico el próximo 26 de septiembre

Imagen de la erupción de 1706 en Garachico

Garachico, en Tenerife, se prepara para protagonizar un histórico simulacro de erupción volcánica el próximo 26 de septiembre, el primero de este tipo que se realiza en España. El objetivo principal es formar e informar a la población sobre los pasos a seguir ante un posible escenario de riesgo, asegurando que los vecinos conozcan las decisiones clave para garantizar su seguridad.

Un SMS de aviso

Durante la mañana del 26, los habitantes recibirán un mensaje de alerta por SMS, que notificará una hipotética erupción volcánica. Aunque se trata de un escenario ficticio, las autoridades destacan la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad futura.

El simulacro contará con la participación de bomberos, policía local y nacional, Cruz Roja, Ejército y voluntarios, quienes durante toda la última semana de septiembre coordinarán un operativo destinado a anticiparse a las posibles consecuencias de una erupción.

Erupción de 1706

Garachico, que fue parcialmente sepultada por un volcán en 1706. Sus vecinos entienden que esta iniciativa se lleve a cabo en la zona por el pasado del lugar.

Las autoridades insisten en que este tipo de simulacros son fundamentales para preparar a la población y minimizar riesgos, y animan a todos los ciudadanos a participar activamente y seguir las instrucciones durante el ejercicio.