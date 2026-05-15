Periodistas, científicos y representantes públicos advierten del impacto de la desinformación en asuntos como la salud, la migración o el cambio climático

Los bulos y la desinformación que circulan con rapidez por las redes sociales vuelven a situarse en el centro del debate público. En Tenerife, periodistas, científicos y expertos se han reunido para analizar cómo frenar la difusión de mensajes falsos y fomentar un uso más responsable de la información en el entorno digital.

‘Maldita migración’ lucha contra los bulos.

El caldo de cultivo de los bulos

En los últimos días han circulado por redes sociales distintos bulos relacionados con el hantavirus, un ejemplo de cómo determinadas situaciones pueden favorecer la expansión de contenidos falsos o engañosos.

El doctor en Geografía de la Universidad de La Laguna, Abel López, advierte de que este tipo de fenómenos extremos se convierten en un escenario propicio para la desinformación. “Cuando tenemos cualquier tipo de fenómeno, en este caso extremo, vemos cómo es el caldo de cultivo perfecto para la desinformación, para las fake news”, señala.

Formación y responsabilidad digital

El encuentro celebrado en Tenerife ha servido para poner sobre la mesa algunas de las claves para combatir estos mensajes falsos. Entre ellas, la formación de la ciudadanía y una mayor responsabilidad por parte de las plataformas digitales.

La periodista de Maldita.es, Rocío Benavente, defiende la necesidad de preparar a la población para desenvolverse con seguridad en internet. “Formando a la ciudadanía para que se pueda mover con tranquilidad en un entorno digital que es parte ya de su día a día. Obligando a las plataformas a tomar medidas eficaces”, apunta.

Salud, migración y clima

Los expertos coinciden en que la desinformación afecta especialmente a temas sensibles como la salud, la migración o el cambio climático. Este último se ha convertido en uno de los grandes focos de los mensajes falsos, especialmente cuando se producen episodios meteorológicos adversos o fenómenos extremos.

Frenar la desinformación

Desde el Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Comunicación, Jonathan Domínguez, también ha participado en este análisis sobre los retos que plantea la circulación de bulos en redes sociales y su impacto en la opinión pública.

El objetivo del encuentro pasa por reforzar la alfabetización mediática, mejorar la capacidad de la ciudadanía para identificar contenidos falsos y promover un consumo más crítico y responsable de la información.

los bulos y la desinformación que circulan rápidamente por redes sociales. En Tenerife, periodistas, científicos y expertos se han reunido para analizar cómo frenar este tipo de mensajes falsos.