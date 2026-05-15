Canarias arranca con fuerza su economía este 2026, con cifras que sitúan su avance por encima de la media nacional en los tres primeros meses del año

La economía canaria mantuvo un comportamiento sólido en el arranque de 2026 ya que el PIB interanual creció un 3 % en el primer trimestre, situándose tres décimas por encima del conjunto de España, que registró un avance del 2,7 %, y por encima de las previsiones para este año.

En términos trimestrales, la economía del archipiélago también avanzó un 0,7 %, frente al 0,6 % de la media nacional, según recoge la actualización del Cuadro de Indicadores de la Economía Canaria hecho público este viernes por la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria

Fortaleza económica

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, destaca en una nota que estos datos confirman «la fortaleza de la economía canaria y la eficacia de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para apoyar la actividad, el empleo y la creación de oportunidades».

Domínguez subrayó además que, pese al contexto internacional de incertidumbre, «Canarias mantiene un comportamiento más dinámico que la media nacional, con crecimiento económico, más afiliación, menos paro y un tejido empresarial que sigue creciendo».

Por sectores, el crecimiento estuvo liderado por la construcción, que aumentó un 5,5 %, seguida de los servicios con un 3,2 %, la industria con un 2,1 % y el sector primario con un 1,4 %.

Desempleo

A esta evolución se suma un mercado laboral especialmente favorable pues en abril, el paro descendió hasta las 145.361 personas, el dato más bajo desde diciembre de 2007, con una reducción interanual del 6 %.

La afiliación a la Seguridad Social alcanzó las 962.896 personas, mientras que el número de autónomos se elevó hasta los 147.314, nuevo máximo histórico.

Además, por primera vez, Canarias cuenta ya con más autónomos que personas desempleadas, un hito que refleja la capacidad emprendedora del archipiélago, resaltan desde el Gobierno regional.

En materia de precios, el último dato de IPC confirma un comportamiento menos alcista respecto al conjunto nacional.

La inflación interanual en Canarias se situó en el 3 % en abril, con una variación mensual del 0,7 % y una subida acumulada en lo que va de año del 1,3 %.

Inflación más contenida que la media nacional

Aunque los precios siguen presionando especialmente en los grupos de Transporte, Hoteles, Cafés y Restaurantes o Seguros y Servicios Financieros, el comportamiento del indicador mantiene a Canarias en una posición algo más contenida que la media nacional.

Sin embargo, ha habido grupos, como el de Alimentación y Bebidas no alcohólicas que modera 7 décimas su variación anual.

Este buen funcionamiento de la economía canaria viene marcado por la senda de crecimiento lograda en 2025, con un PIB real, estimado por el Istac, del 3,5 %.

Según los datos recogidos en el informe de seguimiento de la economía canaria del año 2025 y previsiones para 2026, elaborado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, el PIB nominal superó los 62.000 millones de euros, mientras que el nivel de actividad en volumen se situó un 11,9 % por encima del registrado antes de la crisis sanitaria en 2019.

El vicepresidente del Gobierno explica que «la combinación de crecimiento económico, mejora del empleo y moderación de precios sitúa a Canarias en una posición favorable para seguir avanzando en 2026», aunque apela a «mantener la prudencia ante un contexto internacional todavía incierto«.