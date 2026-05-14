El vicepresidente canario acusa al Estado de “deslealtad absoluta”, falta de información y de no respetar a Canarias durante la gestión del buque en Granadilla.

Domínguez: “Se nos ha tratado al trancazo” en la gestión del MV Hondius / Foto: La Radio Canaria (Archivo).

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las Islas, Manuel Domínguez, ha hecho hoy un duro balance de la gestión del MV Hondius en el Puerto de Granadilla. En La Radio Canaria, la ha resumido en una idea clara: “una deslealtad absoluta” por parte del Estado.

Según Domínguez, la actuación del Ejecutivo central ha estado marcada por la falta de coordinación y de transparencia con el Gobierno autonómico en un momento especialmente delicado.

“Se nos ha tratado al trancazo”

El dirigente popular fue especialmente contundente al describir cómo se ha gestionado la crisis en las últimas semanas. “Se nos ha tratado al trancazo. Se ha faltado a la verdad”, afirmó.

En su opinión, Canarias no ha recibido un trato institucional adecuado, denunciando que se ha actuado sin contar plenamente con el Ejecutivo regional.

Dudas sobre la información trasladada a Canarias

Domínguez aseguró en De La Noche Al Día ser conocedor de las conversaciones mantenidas entre el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y el Gobierno central, poniendo en cuestión la versión oficial.

“No es cierto que se le haya mantenido informado y no es verdad que se nos haya dicho todo tal cual ha ido sucediendo”, sostuvo.

Manuel Domínguez: “No es cierto que se le haya mantenido informado» / Foto: La Radio Canaria (Archivo).

Críticas a Sánchez y advertencias a Clavijo

El también líder del PP en Canarias fue más allá al referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de priorizar su continuidad política.

“Le he dicho a Clavijo que está negociando con un trilero, que ha apoyado en la investidura a una persona que va a dejar tirados a los canarios y canarias. Y se ha demostrado”, afirmó.

Domínguez considera que los acuerdos entre Coalición Canaria y el Ejecutivo estatal “se han ido desmoronando”, en lo que calificó como “una muerte anunciada”.

Una crisis que agrava la tensión institucional

Para el vicepresidente canario, la gestión del MV Hondius no es un caso aislado, sino un ejemplo más de una relación deteriorada entre administraciones.

“Creo que no ha habido respeto por parte del Gobierno nacional hacia Canarias. La crisis ha sido permanente. Esta vez, quizás, con más agresión”, concluyó. Asimismo, recordó que en anteriores ocasiones ya hubo intentos de desestabilizar el pacto de gobierno en las Islas.