El papa León XIV llegará el jueves 11 de junio a Canarias y en Gran Canaria irá directamente desde el aeropuerto al muelle de Arguineguín

Imagen de archivo del muelle de Arguineguín en el momento en que se concentraron varios cayucos llegado a la isla.

El papa León XIV participará en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, junto a medio centenar de migrantes, en una ofrenda floral en memoria de quienes han perdido la vida en el Atlántico en su intento por llegar a Europa en pateras y cayucos a través de la ruta marítima canaria.

Así lo ha desvelado este jueves el director gerente del ente público Puertos Canarias, José Gilberto Moreno, quien ha recalcado que esta parada del pontífice, la primera que realizará tras su llegada a las islas procedente de Barcelona el próximo 11 de junio será la que «dará sentido «a su estancia en Canarias. Ya que responde al deseo de su antecesor, el papa Francisco, de visitar el archipiélago para apoyar su acogida a los migrantes.

Moreno ha destacado la complejidad logística del viaje del papa a Canarias, que comenzó a prepararse, ha dicho, hace cuatro meses y ha propiciado dos visitas de comitivas del Vaticano previas a su llegada.

La organización propia del evento, las cuestiones relacionadas con la seguridad y las que atañen al protocolo de las distintas instancias que están implicadas en él han centrado las reuniones de coordinación de la que será la primera visita de un pontífice a las islas.

Tras su llegada al aeropuerto irá directamente al muelle de Arguineguín

Tras llegar al aeropuerto de Gran Canaria, está previsto que León XIV se desplace hasta el muelle de Arguineguín, desde donde Salvamento Marítimo acude a socorrer a las embarcaciones precarias que se dirigen a Europa por la Ruta Canaria, un recinto que en 2020 llegó a acoger a más de 2.000 migrantes durante días en el contexto de un repunte que originó una crisis humanitaria en las islas.

Su gestión involucró a numerosos efectivos del Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja, pescadores del lugar, ciudadanos anónimos y miembros de los distintos cuerpos policiales, además de agentes sociales encargados de prestar asistencia a todos los supervivientes de una travesía muy mortífera.

Por eso, que León XIV se vaya a encontrar en Arguineguín con 2.800 personas, el 80 % de ellas familias de migrantes de todos los continentes menos de Oceanía, constituirá el acto más emotivo de los que protagonizará en Gran Canaria, ya que en él se homenajeará «a todas personas y entidades que han trabajado por la integración de los inmigrantes» en Canarias.

Por ello, además de las familias de migrantes, en ese muelle del sur de Gran Canaria se darán cita también empresarios que les dan trabajo, personal de centros de acogida, representantes de la cofradía de pescadores local, de servicios de seguridad, y de centros de formación.

Acondicionamiento del espacio

En estos días se acondiciona el espacio en el que se desarrollará este acto, que ha ido cambiando de formato hasta que se ha determinado que el escenario al que el papa accederá a pie. Primero se pensó situar junto al dique de seguridad, se ubicará junto a la dársena que da al muelle de pescadores, de forma que se vea el mar abierto para que «haya una expresión visual de por qué cruzan el Océano Atlántico y llegan al primer lugar que aparece en Europa».

Esto permitirá aprovechar todo el dique para que unas 50 personas migrantes y el propio papa, que se bajará para ello del escenario, hagan una gran ofrenda floral al mar, a la que seguirá el testimonio de 15 de ellas y un discurso del pontífice sobre este fenómeno humano, asociado a las guerras, el cambio climático y las hambrunas.

Moreno ha detallado que en Arguineguín se instalarán 3.000 sillas y dos espacios infantiles, así como dos gradas, donde se ubicará a los representantes de los medios de comunicación acreditados para cubrir «el acto central del papa» en Gran Canaria.

León XIV también se dirigirá a pie hasta una pequeña imagen de la Virgen del Carmen, resguardada en una pequeña instalación en la entrada del dique. En ella presenciará la instalación de una cruz de dos metros de longitud confeccionada con madera de cayuco, que permanecerá en el lugar en recuerdo de lo que allí se ha vivido y de la visita papal.