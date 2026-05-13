El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acelera los trabajos para levantar una estructura de 300 metros cuadrados inspirada en San Pedro del Vaticano

Los preparativos para la visita del papa León XIV a Canarias continúan avanzando. En el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, los trabajos se desarrollan a contrarreloj para completar el escenario que acogerá la última eucaristía del Pontífice durante su paso por el archipiélago.

RTVC

Las obras ya han comenzado en la dársena portuaria, donde se levantará una estructura de 300 metros cuadrados distribuida en distintos niveles.

Obras del escenario para recibir a León XIV en Santa Cruz de Tenerife

Inspiración en el Vaticano

Sobre el papel, el diseño ya está completamente definido. Ahora, los operarios afrontan la fase de montaje de una infraestructura inspirada directamente en la basílica de San Pedro del Vaticano.

La organización ha marcado en rojo la fecha límite para finalizar los trabajos: el próximo 8 de junio. El calendario deja menos de un mes para transformar el puerto en el centro neurálgico de la visita papal a Tenerife.

El escenario se convertirá en uno de los espacios principales de los actos previstos durante la estancia del papa León XIV en Canarias.