El actor será homenajeado el próximo 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife durante la primera gala organizada por el Círculo de Profesionales de Series Españolas

El Círculo de Profesionales de Series Españolas entregará el Premio de Honor de la primera edición de los Premios Anillos de Oro al actor Antonio Resines. La gala se celebrará el próximo 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y reconocerá la trayectoria de uno de los intérpretes más destacados de la televisión española de las últimas cuatro décadas.

Antonio Resines en una imagen promocional

El Comité Promotor del Círculo de Profesionales ha decidido conceder este primer galardón honorífico a un actor cuya carrera reúne más de 30 participaciones en series de televisión, tanto como protagonista como en papeles secundarios y cameos. Resines ha trabajado en producciones para cadenas públicas y privadas y también ha formado parte del auge reciente de las plataformas globales.

Una trayectoria marcada por la televisión y el cine

A lo largo de su carrera, Antonio Resines ha recibido algunos de los principales reconocimientos del sector audiovisual español. El actor ha ganado un Premio Goya, un Premio Ondas, tres Fotogramas de Plata y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, además de ejercer como presidente de la Academia.

El intérprete participó en títulos emblemáticos de la televisión de los años 90 como Eva y Adán, agencia matrimonial, A las once en casa, Robles investigador o Los ladrones van a la oficina. Su trayectoria también alcanza la actual etapa de las plataformas con producciones como Serrines, madera de actor y Sin gluten.

El fenómeno de ‘Los Serrano’

Antonio Resines consolidó su proyección internacional gracias a su papel de Diego en Los Serrano. La serie se convirtió en uno de los grandes fenómenos televisivos de comienzos de los 2000 al abordar con humor y cercanía los nuevos modelos familiares.

El actor también ha desarrollado una extensa carrera cinematográfica y ha demostrado solvencia en distintos géneros. Su interpretación en Amanece que no es poco, junto a Luis Ciges, figura entre los papeles más recordados de su filmografía.

Según destacó Joan Álvarez, presidente de los Premios Anillos de Oro, “pocos actores simbolizan la excelencia de los profesionales que han hecho y hacen la televisión y el cine en España en los últimos cuarenta años. Antonio Resines es un actor inmenso que maneja los hilos del thriller, el drama, la astracanada culta -imposible olvidar su personaje en Amanece que no es poco de José Luis Cuerda formando tándem con Luis Ciges- y el humor inteligente dando una excelente respuesta interpretativa en todos los géneros”.

Álvarez añadió además que “su mirada habla con la cámara y nos transmite un sentido de la situación y del personaje que en ocasiones va más allá del guionista y de la puesta en escena sin salirse nunca del guion”. El presidente de los premios subrayó así la capacidad interpretativa y el estilo propio que Resines ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Una gala con 24 galardones

El Premio de Honor iniciará una lista de futuros homenajeados dentro de los Premios Anillos de Oro. La organización considera que Antonio Resines reúne los méritos y la trayectoria necesarios para convertirse en el primer distinguido con este reconocimiento honorífico.

La gala del próximo 20 de junio también incluirá la entrega de otros 23 galardones, que decidirán los más de 500 miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas. El evento tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con la presencia del propio actor homenajeado.