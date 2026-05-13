El entrenador del Dreamland Gran Canaria apela a jugar «enfocados» ante el La Laguna Tenerife

Néstor García, entrenador del Dreamland Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor García, ha afirmado este miércoles que «todavía» no ven el «precipicio» en las cuatro jornadas que restan. Ha destacado que San Pablo Burgos y Casademont Zaragoza estén ahora en la lucha tras conseguir ganar a Girona y Unicaja.

En la rueda de prensa previa al derbi ante La Laguna Tenerife de este jueves a las 20:30 hora canaria, ha recordado que antes de su llegada al banquillo, la lucha por la permanencia en Liga Endesa era con Morabanc Andorra solamente, pero la reacción de los canarios ha implicado a dos rivales más ante las «cuatro finales» que les quedan por delante.

Unas finales que el argentino ha apelado a jugar «enfocados», además de con el esfuerzo y las ganas necesarias, especialmente en el duelo ante los tinerfeños, a los que ha considerado un equipo «muy inteligente» al que no se le puede dar espacios porque «resuelven bien las trampas» y distribuyen bien el juego.

«Sabemos el nivel de capacidad de juego que tiene La Laguna Tenerife. Saben a lo que juegan con (su entrenador, Txus) Vidorreta, son primeros en porcentaje de triples, terceros en porcentaje de dos y quintos en asistencias. Tienen bases y varios ‘pick and roll’ que distribuyen bien el juego. Siempre hacen puntos y será un partido muy lindo», ha vaticinado.

Derrotas recientes

A pesar de las dos recientes derrotas aurinegras en la final a cuatro de la Liga de Campeones, el técnico claretiano ha asegurado que sacarán su «experiencia y orgullo» para desplegar su juego habitual y poder seguir peleando por estar en lugares de privilegio en los que «siempre han estado».

Por eso, el esfuerzo físico de los amarillos para contrarrestarles «tiene que ser máximo» y acorde al muy buen estado anímico y de salud de la plantilla, que les ha permitido «competir mucho en los entrenamientos», ha afirmado García.

«Hemos trabajado cosas para sacar más provecho. La gente que tiene presión es la que no le alcanza el dinero para comer a fin de mes. Hay ansiedad por ganar, pero anímicamente estamos muy fuertes. Estamos apoyando a los jugadores a morir, creemos muchísimo en ellos», ha realzado.

Néstor García ha puesto también en valor el trabajo de su cuerpo técnico para analizar en profundidad el juego de La Laguna Tenerife. Un equipo al que se enfrentarán por sexta vez en la temporada, por lo que ambos «ya se conocen», más allá de «muchísimas connotaciones que pueden variar».

El argentino ha confirmado que el base francés Andrew Albicy estará disponible para el derbi, y cree que el brasileño Marcelinho Huertas también estará listo para saltar a la pista tras sufrir un cólico nefrítico la pasada noche.

Con el aroma especial que aportan los derbis, García ha afirmado que el pique «es de lo más lindo que tiene el deporte«. Y ha resaltado el valor emocional que aportan a la afición. «Siempre siento que los clásicos son más para los aficionados y la felicidad. Me encanta el folklore y el entorno que tienen alrededor».