La IX Vuelta Ciclista Isla de Tenerife recorrerá 13 municipios de la isla y contará con participantes de 32 nacionalidades

Un millar de ciclistas participarán este sábado en la IX Vuelta Ciclista Isla de Tenerife. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife acogió este lunes la presentación de la novena edición de la Vuelta Ciclista Isla de Tenerife, una prueba que se celebrará este sábado con salida y llegada en Puerto de la Cruz.

La competición reunirá a 1.000 ciclistas de 32 nacionalidades y recorrerá 13 municipios del norte y sur de la isla.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, destacó que la cita se ha consolidado como “uno de los grandes referentes del calendario ciclista nacional e internacional”, mientras que desde Turismo de Tenerife se subrayó el impacto promocional y económico del evento, ya que el 70 % de los participantes llegan desde fuera de la isla.

182 kilómetros y 4.600 metros de desnivel positivo

La prueba contará con un recorrido principal de 182 kilómetros y 4.600 metros de desnivel positivo, además de dos modalidades alternativas de menor distancia.

El evento será retransmitido en directo y contará también con actividades paralelas, entrega de dorsales y actuaciones musicales durante todo el fin de semana.