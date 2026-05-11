La jueza investiga al detenido por delitos de asesinato y estafa continuada tras el hallazgo del cuerpo de su madre en el vertedero en Fuerteventura

Prisión provisional para el joven acusado de asesinar y descuartizar a su madre en Fuerteventura. Europa Press

La jueza de Instrucción de Puerto del Rosario ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un joven de 22 años acusado de asesinar y descuartizar a su madre, una ciudadana belga de 56 años cuyo cuerpo apareció desmembrado el pasado viernes en el vertedero de la capital majorera.

Según el auto judicial, existen indicios de que el investigado acudió al domicilio de la víctima con la intención de acabar con su vida para conseguir dinero que ella no quería entregarle.

La investigación sostiene que, tras una discusión y una agresión “con extrema violencia”, el acusado habría realizado varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima por un importe de 3.000 euros.

Agravantes como alevosía y ensañamiento

Parte de ese dinero se habría utilizado para comprar herramientas, entre ellas una sierra radial y productos de limpieza, presuntamente empleados para desmembrar el cadáver y eliminar pruebas en la vivienda.

Entre los elementos valorados por el juzgado figuran testimonios, imágenes de cámaras de seguridad, movimientos bancarios, albaranes de compra y los hallazgos realizados en el vertedero.

La magistrada aprecia de forma provisional agravantes como alevosía y ensañamiento, además de riesgo de fuga y destrucción de pruebas, motivos por los que ha decretado prisión preventiva mientras continúa la investigación.