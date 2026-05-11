El campeón junior de Canarias y de España, Mateo Capote, compagina el deporte con la música y las artes escénicas

Con solo 17 años, Mateo Capote ya ha dedicado más de la mitad de su vida al patinaje artístico. Lo que comenzó como un hobby sin imaginar hasta dónde podía llegar, se ha convertido en una trayectoria marcada por la disciplina, el esfuerzo y los éxitos deportivos.

Actualmente entrena unas 15 horas semanales, una constancia que le ha llevado a proclamarse campeón junior de Canarias y campeón de España.

El joven asegura que una de las claves de su crecimiento ha sido centrarse en aquello que sí puede controlar: el trabajo diario y la perseverancia.

Mateo Capote, el joven canario que convierte el patinaje artístico en su forma de volar. RTVC

Sensibilidad y ambición

Además de su carrera deportiva, estudia artes escénicas y música, disciplinas con las que espera seguir conectando con el público más allá de la pista. Entre sus metas está dedicarse al teatro musical y continuar desarrollando su faceta como cantante y compositor.

Mateo tiene claro que quiere seguir ligado al arte y al deporte mientras el cuerpo se lo permita. Con sensibilidad y ambición, define su sueño de forma sencilla: “morirme haciendo arte”.

Un camino que comenzó con unos primeros patines regalados y que hoy lo impulsa a seguir soñando cada vez más alto.

Hijos del volcán

Se acerca el Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, y durante todo este mes en Radio Televisión Canaria estamos de celebración. Contagiados por el buen momento que atraviesa la música urbana en las islas, con Quevedo como referente indiscutible, queremos dar voz a su generación. Comenzamos una serie en la que cada día daremos protagonismo a esos Hijos de los Volcanes que proyectan su trabajo y su creatividad con orgullo de identidad canaria en todas las áreas.

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