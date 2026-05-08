El joven artista tinerfeño, Fabio Isola, compagina sus estudios y trabajo con una carrera musical inspirada en grandes referentes del pop y el R&B

Con apenas 23 años, el cantante canario Fabio Isola trabaja desde Tenerife para hacerse un hueco en la industria musical. Natural de San Isidro, el artista asegura que su pasión por la música comenzó desde muy joven escuchando a referentes internacionales como Michael Jackson o Justin Bieber, artistas con los que se sentía identificado y que despertaron en él el interés por escribir sus propias canciones.

Su camino en la música empezó pronto con su participación en el programa La Voz Kids, una experiencia que reforzó su apuesta por dedicarse profesionalmente al mundo artístico.

En 2023 lanzó su primer disco, “Moonwalker”, y posteriormente continuó ampliando su repertorio con nuevos proyectos como “Fabio Fantasy” y su último single, “Game Over”, publicado hace apenas unas semanas.

Fabio Isola apuesta por la música sin perder sus raíces canarias. RTVC

Adaptación del sonido internacional al español

Actualmente, Fabio compagina sus estudios de turismo y su trabajo como recepcionista con la creación musical. Influenciado por artistas de R&B y música urbana como Bryson Tiller o Chris Brown, el joven apuesta por adaptar ese sonido internacional al español y darle además un sello canario.

Esa conexión con las islas también se refleja en sus videoclips, algunos grabados en espacios emblemáticos como Los Gigantes, con el objetivo de visibilizar Canarias dentro de la industria musical.

Hijos del volcán

Se acerca el Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, y durante todo este mes en Radio Televisión Canaria estamos de celebración. Contagiados por el buen momento que atraviesa la música urbana en las islas, con Quevedo como referente indiscutible, queremos dar voz a su generación. Comenzamos una serie en la que cada día daremos protagonismo a esos Hijos de los Volcanes que proyectan su trabajo y su creatividad con orgullo de identidad canaria en todas las áreas.

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