La Pantera se suma al Granca Live Fest 2026 el viernes 3 de julio en un cartel que ya tiene confirmados a Maroon 5 y Ms. Lauryn Hill, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Aitana, Lola Índigo, Dani Fernández, Dani Martín o Grupo Frontera

La Pantera se suma al Granca Live Fest 2026 el viernes 3 de julio en un cartel que ya tiene confirmados a Maroon 5 y Ms. Lauryn Hill, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Aitana, Lola Índigo, Dani Fernández, Dani Martín o Grupo Frontera.

Sergio Aimar Castellano, alias La Pantera. Imagen: PolarAgency

La Pantera estará en el Granca Live Fest 2026en un cartel que tal y como adelanta la organización en un comunicado «promete marcar un antes y un después del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria».

Su incorporación es el último de los anuncios, con una actuación orientada al público joven del festival y que busca reivindicar la música hecha en Canarias.

Millones de reproducciones acumula La Pantera

Con millones de reproducciones, La Pantera representa hoy «el orgullo de ver a un artista de las islas romper fronteras y ocupar un lugar protagonista dentro de la escena nacional», apunta el festival.

Su estilo mezcla trap, reggaetón y melodías con «una identidad propia» que «conecta de lleno con el público joven y con una nueva generación que siente su música como algo suyo».

Las entradas y abonos para el Granca Live Fest 2026 ya están disponibles a través de la web oficial: www.grancalivefest.es