Conmemoración del Día Internacional del Jazz en el Auditorio de Tenerife con doble actuación desde las 19:30 horas, con Camil Arcarazo y Deelee Dubé

Deelee Dubé. Imagen cedida por Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife ha programado este jueves, día 30 de abril, una doble actuación para celebrar el Día Internacional del Jazz, que se conmemora desde 2012 el último día de abril. A partir de las 19:30 horas actuará el guitarrista catalán Camil Arcarazo y el broche final lo pondrá la cantante y compositora londinense Deelee Dubé, quien fuera hace años vocalista residente en el legendario local londinense Ronnie Scott’s Jazz Club para el Acoustic Jazz Lounge y trabajó junto al presentador y saxofonista Renato D’Aiello.

Talento vocal

Deelee, que está considerada como una de las vocalistas más talentosas de la escena londinense, actuará en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife con una banda que integran Carlos Pérez (batería), Agustín Pérez (contrabajo), José Alberto Medina (piano) y Kike Perdomo (saxo). En 2020 y por encargo del Festival de Jazz de Brecon, Dube grabó el disco Cherokee, de Ray Noble, en colaboración con el trío del pianista de jazz Juan Galiardo. Su interpretación del clásico de 1938 le valió para en julio de 2023 ser nominada como Mejor Artista de Jazz Femenina y Mejor Canción de Jazz (Cherokee).

El disco Trying Times, grabado por el sello estadounidense Concord Jazz y publicado digitalmente en 2020, recibió una inequívoca aclamación de la crítica, con una reseña de cuatro estrellas y calificado por All About Jazz como “debut impresionante”. Posteriormente, el disco ganó el premio sudafricano Mzantsi Jazz Award a la mejor colaboración internacional de jazz en 2021. Deelee Dubé también actuó como parte del elenco artístico del evento Celebrating Women and the Hall para conmemorar el 150 aniversario del Royal Albert Hall.

Deelee Dubé, según informa un comunicado, encarna un linaje musical sudafricano estelar, refleja los gustos eclécticos de su educación londinense y un profundo amor y respeto por la tradición jazzística. El padre de Deelee fue el famoso pianista de jazz sudafricano Jabu Nkosi; su abuelo, Isaac Zacks, fue otra figura legendaria de la escena musical como saxofonista y líder de una banda.

Camil Arcarazo abre la conmemoración

Previamente a la actuación de Deelee Dubé, estará en el escenario de la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Camil Arcarazo (Barcelona, 2003), uno de los jóvenes músicos con más talento de la escena jazzística catalana. Toca la guitarra y el contrabajo. Empezó a tocar a los cuatro años, se subió a un escenario por primera vez a los diez y no ha parado desde entonces. Creció musicalmente con músicos de jazz manouche europeos y, a los 13 años, quedó fascinado por la escena jazzística barcelonesa.

Camil Arcarazo. Imagen cedida por Auditorio de Tenerife

A partir de ahí, comenzó a explorar y a integrarse en el mundo del jazz, actuó con músicos de la escena barcelonesa en salas como el Jamboree Jazz Club, el Milano Jazz Club y el Sunset de Girona. Ha tocado con músicos como Lluc Casares, Martín Leiton, Toni Vaquer y Albert Bover. En 2022, completó sus estudios en el Jazz Campus de Basilea, donde estudió con profesores como Lionel Loueke, Wolfgang Muthspiel y Aydin Esen. También participó en clases magistrales con músicos como Aaron Parks, Larry Grenadier o Brad Mehldau.

Entradas

Las entradas, a un precio de 15 euros, 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.