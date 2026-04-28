La propuesta ganadora logra el 59 % de los apoyos en una votación popular que registra un aumento récord de participación

La ciudadanía eligió este domingo la temática del Carnaval Internacional de Maspalomas 2027 mediante un proceso participativo abierto. El recuento final confirmó la victoria de la alegoría ‘Mundo de Juguetes’ con un total de 402 votos a favor. Esta decisión marca el inicio del diseño de la fiesta más importante del municipio del sur grancanario.

El ‘Mundo de Juguetes’ inspirará el Carnaval de Maspalomas 2027 / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

La propuesta ganadora obtuvo 402 votos y superó con claridad a las otras dos opciones presentadas. ‘Mundos marinos’ alcanzó la segunda posición con 247 apoyos mientras que ‘La era digital’ solo sumó 31. El resultado refleja una decisión sólida de los votantes que quisieron formar parte de este proceso.

Yilenia Vega, concejala de Turismo, Festejos y Eventos, destaca que estos datos consolidan el modelo de escucha activa implantado en la concejalía. La responsable de Festejos celebra que el 59 % de los participantes respaldara la alegoría de los juguetes. Este sistema permite que vecinos y visitantes decidan el futuro de sus propias fiestas patronales.

Crecimiento de la participación internacional

La votación de este año creció un 32 % respecto a la edición anterior según los datos oficiales. El recuento final pasó de 514 votos a 680, lo que confirma un mayor alcance del proceso. Además, el interés por el carnaval traspasa fronteras con votos procedentes de nuevos países de Europa.

El carácter internacional del evento se refuerza con la implicación de turistas y residentes extranjeros. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, define la fiesta como un motor económico vital que genera empleo para la gente local. El aumento de la participación ciudadana garantiza que el carnaval gane fuerza y visibilidad en el exterior.

Un motor para la economía local

El Ayuntamiento vincula el éxito del carnaval con la creación de nuevas oportunidades y actividad comercial. Marichal subraya que el municipio crece cuando el evento se consolida como un referente turístico potente. La elección de la temática permite ahora planificar toda la organización con suficiente antelación.

La maquinaria creativa arranca hoy mismo para construir la edición del año 2027 con esta nueva alegoría. El equipo municipal trabajará en una proyección que beneficie directamente a los sectores productivos del sur grancanario. Maspalomas ya sueña con transformarse en un universo lleno de color, juegos y mucha fantasía.