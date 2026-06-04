El Museo Elder acoge una muestra que repasa el papel clave del Centro Espacial de Maspalomas de la NASA y su evolución bajo el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

Gran Canaria conmemora los 50 años del Centro Espacial de Maspalomas con la exposición ‘Destino: La Luna’. Europa Press

El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología la exposición ‘Destino: La Luna’, una muestra con la que se conmemoran los 50 años de la transferencia del Centro Espacial de Maspalomas, actualmente gestionado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

La exposición repasa la participación del histórico centro grancanario en misiones espaciales de la NASA como los programas Mercury, Gemini y Apolo, que fueron clave en el seguimiento de las comunicaciones de la llegada del ser humano a la Luna en 1969.

Además, acerca al público la actividad actual del INTA en la isla, vinculada a comunicaciones espaciales, meteorología y seguimiento de satélites.

Material original de la NASA

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha destacado que la muestra permite “mirar la historia desde una perspectiva diferente” y reivindicar el papel de Gran Canaria en procesos tecnológicos de alcance global.

La exposición estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026 e incluye material original de la NASA, documentación histórica, maquetas y actividades paralelas como talleres, conferencias y visitas guiadas.