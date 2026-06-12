Clavijo ha indicado que en materia de inmigración «se hacen cosas bien, como la labor de Cruz Roja, de Cáritas o de la iglesia, pero no todo se hace de esta forma»

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo ha destacado este viernes en una entrevista realizada por Marta Modino en los platós de Televisión Canaria, que los mensajes lanzados por el papa durante estas dos jornadas en las islas «han sido muy potentes».

Informa. RTVC.

Clavijo también ha hecho mención al pacto migratorio, que justamente se ha aprobado este viernes 12 de junio, «hay que atender y proteger, pero atendiendo a los derechos humanos. Ninguna gestión puede estar por encima de los derechos humanos. Este pacto migratorio no garantiza que se proteja o garantice esos derechos humanos«.

Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. RTVC.

Declaraciones de Clavijo

Además, ha indicado que en materia de inmigración «se hacen cosas bien, como la labor de Cruz Roja, de Cáritas o de la iglesia, pero no todo se hace de esta forma».

En cuanto a los mensajes lanzados por el León XIV en las islas, Clavijo ha destacado que le ha gustado que haya resaltado los «valores del pueblo canario, como valorar, proteger y acoger a las personas vulnerables que llegan a las islas«.

A nivel personal, el presidente del Gobierno de Canaria ha indicado que el pontífice «transmite mucha calma y serenidad, cuando conectas visualmente con él, te transmite paz. Es una persona que escucha y se interesa».