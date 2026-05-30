El presidente de Canarias, en el discurso que cerraba el acto institucional con motivo del Día de Canarias lanzó un mensaje en defensa de los intereses de las islas en un escenario de incertidumbre

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su discurso en el acto institucional con motivo del Día de Canarias. Imagen RTVC

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó este sábado el acto institucional del Día de Canarias, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y bajo el lema «Somos Patrimonio de Canarias», para reivindicar el papel del pueblo canario como principal riqueza del Archipiélago y lanzar un mensaje de defensa de los intereses de las islas en un escenario marcado por la incertidumbre política y económica.

Durante su intervención, Clavijo aseguró que el lema elegido este año va más allá de lo simbólico porque sitúa en el centro a quienes han construido Canarias. «Somos Patrimonio de Canarias. Una idea que tiene mucha fuerza, porque no se queda en lo simbólico, sino que va al fondo de lo que verdaderamente sostiene a esta tierra, que es el pueblo canario», afirmó.

El presidente destacó la capacidad de trabajo, el talento, el compromiso y la resiliencia de los canarios y señaló que la celebración debía ser una jornada de orgullo colectivo, aunque también de reflexión. «Este Día de Canarias tiene que ser un día de orgullo, pero no de complacencia», indicó.

Desafíos para Canarias

En este sentido, subrayó que el amor por la tierra implica reconocer tanto sus fortalezas como sus desafíos. «Una tierra se quiere de verdad cuando se la mira completa, no solo cuando se celebra lo que sale bien. Canarias tiene motivos para sentirse orgullosa, pero también tiene retos que no podemos ignorar», señaló.

Clavijo situó esos desafíos en el contexto de los profundos cambios que atraviesa Europa y el mundo. Alertó de que las políticas comunitarias de cohesión social y las ayudas a los sectores productivos se encuentran amenazadas por nuevos recortes derivados de otras prioridades estratégicas. «Navegamos por un océano que nos está enviando claras señales que anuncian tormenta. Y sería irresponsable no prepararnos para superarlo», manifestó.

Por ello, defendió la necesidad de que Canarias tenga una posición firme en las negociaciones del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea. «Nos jugamos que Europa siga entendiendo que Canarias no pide privilegios, sino justicia», afirmó, recordando que la condición de región ultraperiférica supone una realidad que condiciona los costes de producción, transporte, consumo y competitividad de las islas.

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Preocupación por la situación política nacional

El jefe del Ejecutivo autonómico también expresó su preocupación por la situación política nacional, al considerar que la actual crisis institucional no contribuye a ofrecer estabilidad ni certidumbre. En este contexto, criticó «el regate corto, la búsqueda del relato por encima del resultado, la bronca constante y el vacío en la gestión», elementos que, a su juicio, dificultan el avance y la resolución de los problemas de la ciudadanía.

Ante este panorama, Clavijo apeló a la capacidad histórica de Canarias para defender sus intereses. «Nos vuelve, una vez más, a tocar defendernos en solitario y exigir el respeto que nuestro pueblo merece», afirmó, recordando que el Archipiélago ha progresado siempre que ha sabido proteger su identidad y reivindicar su singularidad.

El presidente defendió además una visión moderna de la identidad canaria, rechazando la idea de que el progreso implique renunciar a las raíces. «Canarias demuestra una vez más que se puede ser moderno desde la raíz, que se puede innovar desde la identidad y que se puede estar en el mundo desde la visión del mundo que ofrecen nuestras islas», aseguró.

Durante el acto institucional, Clavijo dedicó también unas palabras de reconocimiento a los galardonados con los Premios Canarias y las Medallas de Oro de Canarias 2026, cuyas trayectorias, señaló, representan valores esenciales para comprender la realidad y la identidad del Archipiélago.

La ceremonia concluyó con el himno de Canarias, recientemente modificado para dar cabida a la octava isla, La Graciosa.