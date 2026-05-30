El equipo regional de gestión de crisis en la región fronteriza rusa de Bélgorod informó que tres hombres murieron en Oktiabrski, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania

Rusia y Ucrania han protagonizado esta pasada noche nuevos cruces de ataques que se han saldado con víctimas mortales en ambos países: tres en la región rusa de Bélgorod y un fallecido en Zaporiyia (Ucrania).

Imagen cedida.

El equipo regional de gestión de crisis en la región fronteriza rusa de Bélgorod informó que tres hombres murieron en Oktiabrski, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, durante dos ataques.

En Armavir, en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, las autoridades informaron de un incendio en las instalaciones de un depósito de petróleo. No hubo heridos. La instalación petrolera ya había sido blanco de ataques con drones ucranianos en el pasado.

Personas heridas en el incendio

Otro incendio se produjo en el puerto de Taganrog, en la región sureña de Rostov, según el gobernador Yuri Slyusar. Además, dos personas resultaron heridas en el incendio, que afectó a un buque cisterna, un tanque de combustible y un edificio administrativo.

En general, el Ministerio de Defensa en Moscú informó que 127 drones ucranianos fueron derribados durante la noche sobre territorio ruso y la península de Crimea anexionada. Esta información no ha podido ser verificada de forma independiente. El Ministerio no suele proporcionar detalles sobre los daños.

Tres heridos

La Fuerza Aérea Ucraniana, por su parte, informó que Rusia ha lanzado un misil, seis misiles de crucero y 290 drones durante la noche. De estos proyectiles, 284 fueron interceptados pero hay constancia de impactos en siete localidades y escombros en otra decena.

El fallecido ha sido identificado como residente de Zaporiyia por el gobernador regional ucraniano, Ivan Fedorov. Otras dos personas han resultado heridas y a este balance hay que añadir otros tres heridos más tras un ataque ruso en Jersón.