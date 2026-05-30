Las seis organizaciones han criticado el «abandono institucional» y la presión mercantilista y demográfica que sufre el territorio

Varias organizaciones de izquierda de Canarias han reclamado un cambio en el modelo económico y social del archipiélago con motivo de la celebración del Día de Canarias, advirtiendo de la «fractura» existente entre la realidad social de los ciudadanos y la gestión de las instituciones. «Todavía estamos a tiempo», han afirmado.

Imagen cedida.

En un comunicado conjunto firmado por Sí se puede, Lanzarote en Pie, Nueva Canarias, Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria y Movimiento Sumar Canarias, han alertado sobre la «degradación ambiental» y la «desaparición progresiva del patrimonio natural» de las islas.

Del mismo modo, las seis organizaciones han criticado el «abandono institucional» y la presión mercantilista y demográfica que sufre el territorio.

Presión urbanística

Las organizaciones han señalado que la presión urbanística y la «turistificación» están ocupando espacios de vida comunitaria, transformando barrios históricos en zonas de mercado vacacional y expulsando a los residentes locales.

En este sentido, han lamentado que muchas familias no sepan si podrán pagar el alquiler el próximo mes y que los jóvenes se vean obligados a marcharse ante la «imposibilidad» de quedarse.

El documento conjunto defiende que «no hay justicia social sin justicia ambiental» y que el autogobierno no debe limitarse a una estructura institucional, sino traducirse en una soberanía cotidiana que permita decidir sobre el modelo económico, social y energético.

Llamamiento a la unidad

De este modo, han abogado por defender el territorio frente a la especulación para asegurar que la riqueza generada sirva para cuidar a la ciudadanía.

Con todo, las fuerzas de izquierda han hecho un llamamiento a la unidad para afrontar estos problemas compartidos y construir un proyecto común.

«Todavía estamos a tiempo de decidir otra dirección», han concluido en el manifiesto emitido por el Día de Canarias con el objetivo de hacer del archipiélago un lugar donde «sembrar futuro y echar raíces».