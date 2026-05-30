Un total de 10.361 personas optarán a las plazas públicas de educación en el archipiélago durante las próximas semanas

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias arrancó este viernes las oposiciones docentes de 2026 con la presentación obligatoria de 7.912 aspirantes del Cuerpo de Maestros en las islas. El proceso selectivo busca cubrir 686 plazas de esta especialidad en una treintena de sedes habilitadas en el archipiélago.

Las oposiciones docentes de Canarias arrancan con la presentación de 7.912 aspirantes al Cuerpo de Maestros / Cedido por

Consejería de Educación

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes coordina este amplio procedimiento de empleo público en toda la comunidad autónoma. Las autoridades prevén varias semanas de intenso trabajo organizativo para el correcto desarrollo de cada examen programado. Por este motivo, la dirección general agradeció el esfuerzo de los tribunales encargados de las evaluaciones.

Calendario de las pruebas oficiales

Por un lado, la mayoría de los cuerpos y especialidades comenzarán sus exámenes oficiales a partir del próximo 20 de junio. Sin embargo, los aspirantes a Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional iniciarán las pruebas el 13 de junio. Esta antelación responde directamente a la necesidad de realizar un ejercicio práctico adicional dentro de su convocatoria.

Asimismo, los exámenes de acceso para Español para Extranjeros y para la especialidad de Volumen ocurrirán el 14 de junio. Los colectivos de estas disciplinas concretas deberán acudir a sus respectivos actos de presentación obligatoria los días 6 y 13 de junio. Por consiguiente, los organizadores completarán la recepción de todos los participantes inscritos de forma escalonada.

En total, unos 2.449 opositores se sumarán durante los próximos días a los profesionales que ya iniciaron el proceso este viernes. Este segundo grupo de participantes optará de manera directa a 258 plazas del resto de cuerpos docentes. De este modo, la cifra global de la convocatoria autonómica alcanzará los 10.361 opositores en las islas.

Sedes y distribución de los tribunales

Por otra parte, la Consejería de Educación habilitó unas treintena de sedes oficiales distribuidas en siete islas del archipiélago. Doce centros albergarán exámenes en Tenerife y once instalaciones acogerán a los aspirantes en Gran Canaria. El resto de sedes se reparten entre Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

No obstante, los tribunales emplearán los centros de La Gomera y El Hierro únicamente para realizar los actos iniciales de presentación. Para evaluar a los candidatos de todas las áreas, la administración regional constituirá aproximadamente unos 70 tribunales evaluadores. La mayor parte de estos órganos corresponderá al Cuerpo de Maestros en sus distintas ramas.

Efectivamente, la distribución por especialidades otorgará un peso destacado a Educación Infantil con 25 tribunales en total. Asimismo, Primaria contará con 19 de estos órganos de control y Pedagogía Terapéutica dispondrá de trece de ellos. Esta infraestructura garantizará la correcta corrección de los ejercicios escritos y orales.

Cifras de aspirantes por enseñanzas

Con respecto al resto de las enseñanzas oficiales, un total de 1.366 aspirantes realizarán las pruebas del Cuerpo de Secundaria. Dentro de este grupo destaca la especialidad de Procesos de Gestión Administrativa con 451 candidatos inscritos. Los exámenes de este sector medirán los conocimientos técnicos de los futuros profesores de las islas.

Además, el Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño registra actualmente un total de 321 personas inscritas. En una cifra similar, unas 275 personas optan formalmente a las plazas de Profesores de Música y Artes Escénicas. Ambos colectivos aportarán su talento al sistema educativo público de la comunidad.

Finalmente, la única especialidad convocada para las Escuelas Oficiales de Idiomas cuenta con 255 profesionales aspirantes en las listas oficiales. Por último, 98 personas concurren al proceso selectivo diseñado para el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Todas estas evaluaciones concluirán definitivamente a lo largo del mes de julio.