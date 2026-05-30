El archipiélago celebra este sábado el Día de Canarias con una amplia programación de tradición, actos culturales, musicales y festivos repartidos por todo el archipiélago
El archipiélago celebra hoy el Día de Canarias con una amplia programación de actos culturales, musicales y festivos repartidos por todo el archipiélago. Miles de ciudadanos y visitantes participan en una jornada dedicada a poner en valor la identidad, las tradiciones y el patrimonio de las islas, en una fecha que conmemora la constitución del primer Parlamento de Canarias en 1983.
Los espacios públicos de las islas acogen la tradición, la música y la cultura popular que se converyirán en protagonistas de una celebración marcada por el orgullo de pertenencia y la defensa de las costumbres que han pasado de generación en generación.
En las capitales insulares y en numerosos municipios se desarrollan conciertos de música folclórica, actuaciones de parrandas y agrupaciones culturales, así como encuentros destinados a difundir el rico legado histórico y etnográfico de Canarias. También se han organizado actividades para los más jóvenes, con el objetivo de acercarles a las raíces y valores de la cultura canaria.
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La programación se extenderá durante toda la jornada e incluirá actos institucionales, homenajes a personas destacadas por su contribución a la sociedad canaria y espectáculos al aire libre.
El Día de Canarias vuelve así a convertirse en una gran fiesta colectiva que une a todas las islas en torno a un mismo sentimiento: la celebración de la canariedad y la identidad compartida.