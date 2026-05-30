El archipiélago celebra este sábado el Día de Canarias con una amplia programación de tradición, actos culturales, musicales y festivos repartidos por todo el archipiélago

Baile de Taifas de Puerto del Rosario. Imagen de recurso Ayuntamiento Puerto del Rosario

El archipiélago celebra hoy el Día de Canarias con una amplia programación de actos culturales, musicales y festivos repartidos por todo el archipiélago. Miles de ciudadanos y visitantes participan en una jornada dedicada a poner en valor la identidad, las tradiciones y el patrimonio de las islas, en una fecha que conmemora la constitución del primer Parlamento de Canarias en 1983.

Los espacios públicos de las islas acogen la tradición, la música y la cultura popular que se converyirán en protagonistas de una celebración marcada por el orgullo de pertenencia y la defensa de las costumbres que han pasado de generación en generación.

En las capitales insulares y en numerosos municipios se desarrollan conciertos de música folclórica, actuaciones de parrandas y agrupaciones culturales, así como encuentros destinados a difundir el rico legado histórico y etnográfico de Canarias. También se han organizado actividades para los más jóvenes, con el objetivo de acercarles a las raíces y valores de la cultura canaria.

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La programación se extenderá durante toda la jornada e incluirá actos institucionales, homenajes a personas destacadas por su contribución a la sociedad canaria y espectáculos al aire libre.

El Día de Canarias vuelve así a convertirse en una gran fiesta colectiva que une a todas las islas en torno a un mismo sentimiento: la celebración de la canariedad y la identidad compartida.