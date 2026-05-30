Durante el acto institucional por el Día de Canarias se hará entrega de los Premios Canarias y de las Medallas de Oro de Canarias 2026

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidirá este viernes el acto institucional con motivo del Día de Canarias 2026, que tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la ceremonia se hará entrega de los Premios Canarias 2026 y de las Medallas de Oro de Canarias, las máximas distinciones que concede la Comunidad Autónoma para reconocer la trayectoria, el compromiso y la contribución de personas y entidades al desarrollo, la identidad y la proyección de las Islas.

Auditorio Alfredo Kraus. Imagen de Recurso Europa Press

En esta edición, los Premios Canarias han recaído en la Fundación Canaria Main, en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias; en el humorista gráfico e ilustrador José Luis Padilla Morilla, conocido como Padylla, en la modalidad de Comunicación; y en el arquitecto Fernando Martín Menis, distinguido con el Premio Canarias Internacional.

Asimismo, el Gobierno de Canarias otorgará las Medallas de Oro de Canarias al cantante Braulio; a Fernando Berge Royo; a la Casa de Galicia; a Juan Espino Dieppa; a Ron Arehucas; a Pedro Zerolo, a título póstumo; a la asociación Ámate; a Antonio López Bonilla, también a título póstumo; a María del Carmen Almenara; a los Colegios de Enfermería de Canarias; al Club Deportivo In Corpore Sano; y a la Danza de las Cintas de Güímar.

«Rumor de Islas»

El acto institucional se abrirá con la propuesta escénico-musical “Rumor de Islas”, una creación inspirada en los sonidos del Archipiélago que reunirá sobre el escenario a 55 artistas. El espectáculo combinará música en directo, danza, efectos audiovisuales y diversos elementos vinculados a la identidad cultural canaria, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la celebración.

La conmemoración del Día de Canarias volverá a servir como espacio de reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al fortalecimiento de la sociedad canaria y a la difusión de sus valores dentro y fuera del Archipiélago.