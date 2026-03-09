El jurado ha otorgado la distinción a la Fundación Canaria MAIN, en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias; el humorista gráfico e ilustrador, José Luis Padilla Morilla, en Comunicación; y el arquitecto, Fernando Martín Menis en Internacional

Los Premios Canarias 2026 serán entregados durante el acto institucional con motivo del Día de Canarias, que se celebrará el próximo 30 de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria. Este año se le otorgará a la Fundación Canaria MAIN en la categoría de Acciones Altruistas y Solidarias; a José Luis Padilla Morilla (Padylla) en Comunicación; y a Fernando Martín Menis, en la categoría Internacional.

Tras la reunión de este lunes, 9 de marzo, el jurado de los Premios Canarias 2026 ha presentado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la concesión de los galardones correspondientes a las tres modalidades convocadas en esta edición: Acciones Altruistas y Solidarias, Comunicación e Internacional.

Estos galardones son el reconocimiento máximo que otorga la Comunidad Autónoma de Canarias a la trayectoria y la contribución realizada desde sus respectivos ámbitos al conjunto de la sociedad.

Clavijo destacó que los galardonados «son ejemplo de talento, esfuerzo y compromiso, y representan lo mejor de una Canarias que avanza gracias a la dedicación de quienes trabajan cada día por esta tierra».

Fundación Canaria MAIN, Premio Canarias de Acciones Altruistas y Solidarias 2026

La Fundación Canaria MAIN es una organización sin ánimo de lucro de ámbito autonómico dedicada a la promoción social y al acompañamiento de niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Canarias y con especial atención a los menores migrantes no acompañados.

La entidad promueve además el voluntariado, la formación de profesionales del ámbito socioeducativo y el trabajo en red con numerosas organizaciones sociales, formando parte de plataformas estatales y autonómicas que impulsan la inclusión y la justicia social.

Por su compromiso sostenido con la inclusión, la educación y el acompañamiento de la juventud más vulnerable, la Fundación Canaria MAIN se ha convertido en un referente en la acción social en Canarias.

José Luis Padilla Morilla (Padylla), Premio Canarias de Comunicación 2026

Humorista gráfico e ilustrador canario con una amplia trayectoria vinculada a la prensa del Archipiélago. Desde edad temprana desarrolló una marcada vocación por el dibujo y la caricatura, disciplina en la que se formó principalmente de manera autodidacta.

Su trayectoria profesional en medios de comunicación se inicia en 1995, cuando publica sus primeras viñetas en La Gaceta de Las Palmas.

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria profesional, se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del humor gráfico en Canarias, retratando a través de sus viñetas la actualidad política, económica y social del Archipiélago. Desde 2018 es miembro fundador de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas “Se nos fue el baifo”.

Fernando Martín Menis, Premio Canarias Internacional 2026

Fernando Martín Menis es un arquitecto canario de reconocido prestigio internacional. Formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha desarrollado una destacada trayectoria profesional caracterizada por la innovación, la experimentación con los materiales y una profunda integración entre arquitectura, paisaje y territorio.

Fundador del estudio Fernando Menis, es autor de obras emblemáticas como el espacio cultural Magma Arte & Congresos en Adeje, la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife o la sala de conciertos CKK Jordanki en Toruń (Polonia), proyecto galardonado con numerosos premios internacionales.

Su trabajo ha sido distinguido en certámenes de referencia como el World Architecture Festival y la Bienal Española de Arquitectura, y se ha presentado en universidades y foros internacionales. Paralelamente, desarrolla una intensa labor docente e investigadora vinculada a la innovación arquitectónica.

Premios Canarias

Los Premios Canarias fueron creados en 1984 como un instrumento para fomentar la cultura, así como al esfuerzo que hayan realizado personas o entidades que hubieran contribuido con su trabajo a la promoción y guarda de la cultura canaria y de los valores que representan la identidad autonómica.

La ley de Premios Canarias establece que sea designado un jurado por cada modalidad y cada uno estará constituido por siete miembros. De ellos, cuatro han de ser galardonados con el Premio Canarias en ediciones anteriores en la modalidad de que se trate y el resto serán personas de reconocida competencia en el mundo cultural y científico designados por el Presidente de Canarias.