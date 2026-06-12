Una programación marcada por la música, la cultura, las actividades familiares y los correspondientes actos institucionales en estas Fiestas Fundacionales

Las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria comenzarán este viernes 12 de junio y se desarrollarán hasta el 26 de junio. Una programación marcada por la música, la cultura, las actividades familiares y los correspondientes actos institucionales para conmemorar el nacimiento de la ciudad.

Fiestas Fundacionales de las Palmas de Gran Canaria. Archivo.

El programa comenzará este viernes a partir de las las 20:30 horas en la plaza de Santa Ana, con el anuncio oficial de las fiestas a cargo de la directora de la Cadena SER en Canarias, Lourdes Santana. Tras ello, los acordes de la Gran Canaria Big Band, formación fundamental del jazz en las Islas Canarias que se acerca a los 30 años de vida y que fundó y dirige Chano Gil.

Sus músicos incorporarán el talento al timple de Abraham Ramos y la potencia vocal de Manuel Estupiñán y de Beatriz Pérez, frontwoman de Última Llave.

Homenaje especial a Dania Dévora

Las Fiestas Fundacionales recuerdan el 548.º cumpleaños de la ciudad y darán la bienvenida al verano con un programa que integra, tradición, cultura y un homenaje especial a Dania Dévora.

Cabe destacar que Dévora fue pregonera de estas fiestas en 2019, Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria y figura esencial vinculada a la actividad cultural de la ciudad.

No obstante, como bienvenida al programa, este viernes, a las 19:00 horas, en los jardines del Castillo de La Luz, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá un exquisito preludio protagonizado por la formación. Así como por Abraham Cupeiro: el multiintrumentista gallego regresa con la experiencia «Pangea», una hermosa manera de recordar, a través de instrumentos ancestrales de todo el mundo como caracolas, gaitas o zurnas, que una vez la Tierra era un único territorio.

Apartado musical

A partir de este viernes, y hasta el 26 de junio, en el apartado musical, la urbe acogerá citas imprescindibles como «Música en el corazón de Vegueta» que, este año, se traslada a la matinal del domingo 14 generando una concurrida mañana festiva en el barrio fundacional. Desde las 11:00 horas, los patios de las Casas Consistoriales, del Colegio de Abogados, de la Fundación Mapfre Canarias y de la Casa de Colón, y las plazas del Pilar Nuevo, de San Agustín y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria vibrarán con un cartel en el que destacan los nombres de Súbito Koral, Archinautas, 3 Aries, Timple & Cuarteto de cuerdas, en los patios; y La Musicleta, Barrio de Tango y Son x Tres, en las plazas.

Un día antes, el sábado 13 de junio, Cristina Ramos desplegará su versatilidad y magnetismo en el concierto «60 años de soul en el Atlántico» en la plaza de Santa Ana, una cita a la altura de la fuerza y carisma de la intérprete. La idea rescata el tiempo en el que el grupo Los Canarios, con Teddy Bautista a la cabeza, profundizaba en el sonido de Memphis en un viaje a Estados Unidos. Cristina Ramos, la City Dock Band y la presencia de Toda y Teddy Bautista pondrán el acento de una noche que recorrerá lo mejor del soul.

Raíces compartidas

El fin de semana musical será replicado con nuevas convocatorias los días 19 y 20 de junio serán sonoros gracias a encuentros como «Concierto Sanjuanero» de Olga Cerpa y Mestisay, presentado en 2026 como «La costa de los cantares», el viernes 19 en Santa Ana. La velada pretende tender puentes sonoros entre Canarias y África a través del mestizaje y las raíces compartidas. Para ello, la formación contará con grandes músicos del continente como la cantante de Guinea-Bisáu Eneida Marta, una de las voces más representativas de la música lusófona africana contemporánea.

El sábado 20, de 19:30 a medianoche, estará marcado por el estreno del Festival Elepegecé que nace con la vocación de ser el epicentro del rock contemporáneo en la ciudad. Morgan, Los vinagres, Good Franco y Baldosa conforman un cartel que se completa con las sesiones de dj de Aquiles Orquídea, todo en la plaza de Santa Ana.