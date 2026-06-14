Esta nueva actuación permitirá ejecutar los trabajos de asfaltado de la última capa de firme pendiente en toda la traza de la obra

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado que a partir de este domingo, 14 de junio, se iniciará una nueva fase de las obras de la Circunvalación de Arucas (Gran Canaria), correspondiente al proyecto de acondicionamiento de la GC-20 (del P.K. 3+400 al 4+870), en la isla de Gran Canaria.

Imagen archivo RTVC.

Esta nueva actuación permitirá ejecutar los trabajos de asfaltado de la última capa de firme pendiente en toda la traza de la obra, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

Al respecto, indican que para garantizar la seguridad durante su desarrollo será necesario realizar cortes temporales y desvíos alternativos del tráfico en diferentes puntos de la infraestructura. Asimismo las labores tendrán una duración estimada de dos semanas.

Horario nocturno

De esta forma, en la primera semana los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, entre las 22.00 y las 06.00 horas. En este sentido, desde la noche del 14 de junio al día 16 se realizarán trabajos de asfaltado en la glorieta de la gasolinera y sus accesos, si bien las glorietas de Visvique y Arucas estarán operativas, el tronco principal de la GC-20 permanecerá cerrado, por lo que se habilitarán itinerarios alternativos.

Los vehículos que circulen desde Firgas en dirección Las Palmas y deseen acceder a Arucas o continuar hacia la capital deberán hacerlo a través del camino Los Callejones.

Por su parte, los conductores que se desplacen desde Arucas con destino Firgas deberán utilizar la carretera del Pino y continuar posteriormente por el Paseo Poeta Pedro Lezcano.

Glorieta de la gasolinera

En cuanto a la noche de este lunes, 15 de junio, los trabajos se trasladarán al tramo comprendido entre la glorieta de la gasolinera y la de Visvique.

Esta actuación, apuntan, requerirá el cierre del ramal de salida de la glorieta de la gasolinera en sentido Las Palmas de Gran Canaria, así como del paso inferior del enlace de Visvique y del ramal de incorporación a la GC-20 desde la glorieta de Visvique en dirección Firgas.

Por ello, los vehículos procedentes de Firgas con destino Las Palmas deberán acceder a la Las Palmas de Gran Canaria a través del Paseo Poeta Pedro Lezcano y salir por la glorieta de Visvique. Por su parte, los conductores que circulen desde Arucas hacia Firgas tendrán que hacerlo por la carretera del Pino y continuar posteriormente por el Paseo Poeta Pedro Lezcano.