La Guardia Civil auxilia a varios vecinos tras el incendio de un vehículo en Arucas

Varias personas quedaron atrapadas en el interior de una vivienda afectada por el incendio de un vehículo con llamas de gran intensidad

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de recurso Europa Press

La Guardia Civil de Arucas ha auxiliado a varias personas que se encontraban en el interior de una vivienda afectada por el incendio de un vehículo en el municipio de Arucas (Gran Canaria), evitando posibles consecuencias de mayor gravedad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de abril, cuando una patrulla del Puesto Principal de Arucas fue alertada por la posible existencia de un incendio en una vivienda. A su llegada, los agentes comprobaron que un vehículo estacionado frente a un garaje se encontraba incendiándose con llamas de gran intensidad, existiendo riesgo de propagación a viviendas colindantes.

Personas atrapadas en el interior de la vivienda

Durante la intervención, varios testigos informaron de la posible presencia de personas atrapadas en el interior de una de las viviendas afectadas. Los agentes localizaron a una mujer con sus dos hijos que solicitaban auxilio desde una ventana, sin posibilidad de salir por sus propios medios debido a la acumulación de humo en el interior del inmueble.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo inminente para la integridad física de los afectados, uno de los agentes accedió al inmueble sin demora. Una vez en el interior, procedió a la evacuación de dos personas y dos canes, priorizando la salida de un menor y de una mujer con problemas respiratorios. Los servicios de extinción de incendios evacuaron a la otra persona a su llegada al lugar.

La extracción de las personas se realizó a través de una ventana situada a unos cuatro metros de altura. El descenso de los ocupantes se efectuó mediante medios improvisados, como una escalera metálica, realizándose de forma controlada hasta una zona segura.

Las personas afectadas, así como el agente interviniente, fueron atendidas en el lugar por los servicios sanitarios por inhalación de humo, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario. La rápida actuación de la Guardia Civil resultó determinante para garantizar la seguridad de los afectados y evitar consecuencias de mayor gravedad.