León XIV destacó la sensibilidad de los canarios y su voluntad de acogida en un encuentro con la comunidad religiosa de las islas en la catedral de Santa Ana

El papa León XIV ha pedido a la iglesia de Canarias «seguir ofreciendo amor», que se traduce en «la acogida, en la escucha, en la cercanía y en el cuidado de los más frágiles». Lo ha hecho durante un encuentro con los obispos, religiosos y miembros de la comunidad diocesana, en la catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, a donde ha llegado tras recibir la Llave de Oro de la ciudad en las inmediaciones del teatro Pérez Galdós.

Momento del encuentro de León XIV con los religiosos y la comunidad diocesana en la catedral de Santa Ana. EFE

El pontífice llegaba la catedral de Santa Ana en el papamóvil, entre las muestras de afecto y cariño de las personas que se agolpaban para saludarlo en su recorrido por la carretera del Centro desde la plaza de Stagno hasta la plaza de Santa Ana, en Vegueta.

A su entrada en la catedral ha sonado el himno oficial de su visita a España, «Alza la mirada», entre sonoras ovaciones de los fieles y representantes de la comunidad católica.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, se ha dirigido al papa para destacar la diversidad que existe en la vida religiosa y espiritual de Canarias, y ha hecho una llamada por una Iglesia «viva, cercana y evangelizadora».

El pontífice afirma que «los canarios tienen un corazón sensible»

El pontífice ha escuchado dos testimonios de un sacerdote y una religiosa y después ha dedicado su reflexión a las actitudes que los cristianos deben tener en cuenta para ser “arquitectos sabios en la construcción de la civilización del amor«. León XIV ha afirmado que los canarios tienen un corazón sensible «dispuesto a despedir con una lágrima a los que se van y a recibir con los brazos abiertos a los que llegan».

Ha puesto el ejemplo de Antonio Vicente González, sacerdote diocesano, que se encuentra en proceso de beatificación y que es conocido como «el buen pastor canario«, y ha llamado a los sacerdotes «a abrazar la cruz de Cristo acompañando y ayudando a llevar las cargas de tantos hermanos y hermanas crucificados por los dramas de la vida».

«Les agradezco esta generosa labor de caridad y misericordia», ha dicho León XIV, que les ha animado a seguir ofreciendo a todos el amor que hace alimento en la acogida, en la escucha, en la cercanía y en el cuidado de los más frágiles».

A la «Iglesia peregrina de Canarias«, ha pedido además, «seguir adelante fuertemente arraigados en Él, para seguir navegando con valentía en este nuevo tiempo de la historia. Cuando encuentren dificultades», continuó el papa, «alcen la mirada, y pidan al Espíritu Santo la gracia de vivir unidos en la fe, la esperanza y la caridad».

Regalo de un árbol genealógico que acredita sus orígenes canarios

León XIV en un momento de su encuentro con religiosos en la catedral de Santa Ana. EFE

En el transcurso del acto, León XIV ha recibido algunos presentes, como las copias de los estatutos del Cabildo catedralicio y la bula papal, así como la Llave de Oro de la Catedral de Santa Ana. Asimismo, se le ha hecho entrega de un árbol genealógico sobre los posibles orígenes canarios, concretamente de La Palma, de Robert Francis Prevost, un estudio que el papa ha sido emplazado a confirmar.

Tras este encuentro, León XIV se ha retirado a descansar y a almorzar en el Palacio Episcopal, donde profesionales y alumnos de la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias han ofrecido un menú elaborado con productos canarios como papas negras, crema de berros, cochino negro, quesos y aceite locales, piña de El Hierro, repostería y café cultivado en las islas.

El pontífice continuará esta tarde su visita a Canarias con una misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria, en el barrio de Siete Palmas, que será seguida presencialmente por unas 50.000 personas.