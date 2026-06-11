El papa León XIV presidirá este jueves 11 de junio uno de los actos más multitudinarios de su visita histórica a Canarias. El pontífice celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, ante decenas de miles de fieles llegados de todas las Islas y de distintos puntos de España. La eucaristía será uno de los actos destacados de su jornada en Gran Canaria.

El papa León XIV bendice a los fieles en el encuentro con la comunidad diocesana que protagoniza este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Ballesteros

¿A qué hora es la misa del papa León XIV?

Según el programa oficial de la visita apostólica, la Santa Misa comenzará a las 18:30 horas en el Estadio de Gran Canaria. La celebración estará presidida por el propio papa León XIV y contará con la participación de las diócesis canarias y miles de peregrinos desplazados para la ocasión.

Se trata del último acto previsto por el pontífice en Gran Canaria antes de continuar su visita a Tenerife al día siguiente.

Finalización de los preparativos para la misa del Papa, en el estadio Gran Canaria, a 10 de junio de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España).

¿Dónde se celebra?

La eucaristía tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria, situado en el barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria.

Para acoger el evento se ha instalado un gran altar y un amplio dispositivo técnico y de seguridad preparado para recibir a unas 40.000 personas. Además, se han habilitado espacios complementarios en el entorno del Gran Canaria Arena para facilitar la organización de los asistentes.

Cómo llegar al Estadio de Gran Canaria

Las autoridades han recomendado utilizar transporte público y acudir con suficiente antelación debido a las restricciones de tráfico previstas en la zona de Siete Palmas.

Durante la jornada habrá cortes y limitaciones en varias vías cercanas al estadio, especialmente en la GC-3 y en los accesos al recinto. También permanecerá cerrado el carril de desaceleración del kilómetro 9 de la circunvalación durante buena parte de la tarde.

Los asistentes podrán acceder al recinto mediante las líneas especiales de transporte público habilitadas para el evento y desde los aparcamientos autorizados en el entorno de Siete Palmas.

Guaguas para el Estadio y desde el Estadio de Gran Canaria

Este jueves estará cerradas las terminales de Teatro y Guiniguada por la visita del papa León XIV.

Las paradas de referencia de Guaguas Municipales serán:

– San Telmo. Líneas 1, 10, 11, 12 y 17 (parada código 3) y líneas 8, 80, 82, 91 y X11 (parada con el código 496).

– Eufemiano Jurado (Juzgados). Líneas 7, 13, 54 y 70.

– Carretera de Mata (plaza del Pino). Líneas 32 y 33.

– Ingeniero Bosch y Sintes. Línea 2.

– Parada Provisional en calle Muelle de Las Palmas (junto al hotel Parque). Líneas 9 y 25.

Línea 12 partirá su recorrido durante las restricciones en la GC-1 (sentido Las Palmas de GC):

– Línea 12. Habrá conexiones entre Hoya de la Plata y Juzgados; y otras, desde San Telmo y la terminal del Puerto.

Llegada al Estadio Gran Canaria

A partir de las 12:00 horas

Servicios con dirección avenida Pintor Felo Monzón:

– Línea 26, cada 10 minutos.

– Línea 91, cada 5 minutos.

– Línea Especial desde el Auditorio (parking intermodal), cada 20 minutos.

Salida del Estadio Gran Canaria

Al finalizar el evento

Servicios desde avenida Pintor Felo Monzón:

– Línea Especial Teatro (con primera parada en CC La Ballena).

– Línea Especial Santa Catalina – Puerto (con primera parada en Mesa y López).

– Línea Especial Auditorio (directo) .

Dónde ver la misa en directo

RTVC ofrecerá una cobertura especial de la visita del papa León XIV a Canarias. Con un despliegue técnico y humano para un evento histórico. Ofreceremos las mejores imágenes y conexiones en directo siguiendo el minuto a minuto del encuentro. Todo el acto se podrá seguir en directo en: