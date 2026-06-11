El papa recibe de manos de la alcaldesa Carolina Darias el símbolo honorífico como muestra de acogida en su visita oficial a la capital grancanaria. Además el pontífice realiza su primer recorrido en papamóvil por Las Palmas de Gran Canaria

El papa León XIV ha recibido la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria de manos de la alcaldesa Carolina Darias, en un acto que ha tenido lugar en la plaza de Stagno, junto al teatro Pérez Galdós. Con este símbolo, el Ayuntamiento de la capital grancanaria ha querido mostrar su agradecimiento al pontífice por su visita oficial a la capital grancanaria.

El papa León XIV posa con la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria junto a la alcaldesa Carolina Darias /

La Llave de Oro está reservada a los jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente Las Palmas de Gran Canaria y, de manera excepcional, a personalidades de relevancia internacional cuyos méritos extraordinarios cuentan con reconocimiento universal.

Primera visita institucional de un Papa a Las Palmas de Gran Canaria

Esta entrega se produce con motivo de la primera visita institucional de un Papa en 548 años de historia de la ciudad. El Ayuntamiento pretende expresar el respeto, el afecto y la hospitalidad de Las Palmas de Gran Canaria hacia Su Santidad, al tiempo que reconoce a una figura que representa valores universales como el diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro entre culturas y pueblos, según ha explicado la alcaldesa.

En un acto sencillo, seguido en directo por cientos de personas que se han agolpado en las inmediaciones, el papa recibió la Llave de Oro tras descender del automóvil en el que se trasladó desde Arguineguín hasta la capital grancanaria.

Una vez terminado el acto, en el que León XIV mostró su agradecimiento, el papa se dirigió al papamóvil para iniciar el recorrido por la carretera del Centro hasta la plaza de Santa Ana, donde se dirigió a la Catedral de la Diócesis de Canarias para celebrar un encuentro con representantes de la Iglesia. En el itinerario desde el teatro Pérez Galdós hasta la catedral de Santa Ana el papa ha tenido oportunidad de recibir las muestras de cariño y afecto del numero público congregado.

30 años sin la entrega de la Llave de Oro de la Ciudad

El papa León XIV, con la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la alcaldesa y resto de la corporación municipal /

La concesión de la Llave de Oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria supone la recuperación de una tradición que no se producía desde 1996, hace ya 30 años, cuando la ciudad otorgó la Llave de Oro con motivo de la visita a Gran Canaria de destacados científicos y premios Nobel.

La pieza, creada expresamente para esta ocasión, fue fundida artesanalmente en metal zamak por un orfebre artesano y posteriormente chapada en Oro de Ley. Presentada sobre una placa de latón, constituye una obra única que combina tradición, artesanía e innovación.

El proyecto comenzó con una fase de investigación y desarrollo conceptual destinada a definir un diseño capaz de reflejar la relevancia institucional e histórica del acontecimiento.

Tras la selección del diseño definitivo, el equipo de diseño de la fábrica responsable de la pieza desarrolló el modelado tridimensional y supervisó todo el proceso de producción hasta obtener el resultado final.

La Llave de Oro entregada al Papa León XIV, reconocimiento cuya concesión fue aprobada por el Pleno de la ciudad, pasa así a formar parte de la historia institucional de Las Palmas de Gran Canaria como símbolo de acogida, reconocimiento y apertura al mundo.