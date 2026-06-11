Dos personas mueren en un incendio en Magaluf

El incendio en el que han fallecido dos personas este jueves se originó en una vivienda de la tercera planta de un edificio de nueve pisos de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià, y generó una intensa humareda que se extendió rápidamente a los apartamentos más altos.

El incendio en el que han fallecido dos personas este jueves se originó en una vivienda de la tercera planta de un edificio de nueve pisos de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià, y generó una intensa humareda que se extendió rápidamente a los apartamentos más altos.

El jefe de los Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín, ha explicado que «la violencia del fuego ha roto ventanas» e incluso la puerta de la vivienda donde se ha originado, generando un humo espeso que ha subido por el hueco de la escalera y la fachada.

Bonnín ha detallado que a las 5.20 horas se recibió el aviso del fuego y se activó a agentes de guardia de los parques de Calvià y Llucmajor, que encontraron al llegar un fuego muy potente que dificultaba el acceso a la zona afectada.

En una primera intervención se evacuó a entre 7 y 9 personas con afectación leve, y seguidamente a las tres víctimas con mayores heridas, dos de las cuales fallecieron y la tercera permanece en estado grave.

Incendio en la tercera planta

Una vez controlado el fuego, se iniciaron tareas de extinción y ventilación, mientras se pedía a las personas que aún estaban en sus casas que permanecieran en las viviendas hasta que fuera segura su evacuación, dada la gran cantidad de humo acumulado.

El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha detallado que los primeros bomberos que entraron en el bloque de apartamentos, llamado Trianon II, tuvieron que emplear equipos de respiración asistida.

«En el momento que han llegado ha sido muy violento (…), había mucha carga de fuego», ha incidido Fornàs, que ha apuntado que el hueco de la escalera ha actuado como una «chimenea» de propagación de las llamas y el humo.

Hasta el edificio, ubicado en el número 18 de la calle Martín Ros García, en la zona de ocio de Punta Ballena, se han desplazado, además de los bomberos, varias ambulancias y personal sanitario que ha instalado un hospital de campaña, además de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Calvià.

Cuatro personas trasladadas a hospitales

Cuatro personas han tenido que ser trasladadas a los dos hospitales principales de Palma, una de ellas con heridas graves, otros doce vecinos afectados por el humo han sido atendidos in situ por los sanitarios desplazados y ocho bomberos necesitaron atención médica.

Las causas del incendio y las circunstancias en las que se ha producido el suceso están siendo investigadas, mientras continúan durante la mañana las actuaciones de los equipos de emergencia en la zona, a donde se han desplazado también responsables del Ayuntamiento y el Govern balear.