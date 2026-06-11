El Gobierno ha aprobado este jueves los criterios definitivos de distribución de los fondos en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda

Canarias recibirá 371 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con una cuantía total de 7.000 millones de euros. El Gobierno ha aprobado hoy por unanimidad los criterios definitivos de distribución de los fondos en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.

Imagen de un edificio de viviendas protegidas en construcción en Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

El ministerio de Vivienda ha informado en un comunicado que de los 7.000 millones de euros que se van a distribuir hasta 2030, 800 millones de euros se corresponden al año 2026.

Durante el periodo de vigencia del Plan Estatal de Vivienda, Andalucía liderará la inversión con 1.197 millones de euros, seguida de Madrid con 1.113 millones y Cataluña con 1.015 millones de euros.

Por orden de mayor a menor importe, en la Comunidad Valenciana se invertirá, hasta 2030, un total de 798 millones de euros; en Galicia, 399 millones; en Castilla y León, 378 millones; en Canarias, 371 millones; en Murcia, 308 millones; en Castilla-La Mancha, 280 millones; en Aragón, 266 millones; en Asturias, 231 millones; en Extremadura, 210 millones y, en La Rioja, 119 millones. Además, se invertirán 7 millones de euros en Ceuta y otros 7 millones en Melilla.

La reunión en la que se ha aprobado definitivamente esta distribución ha estado presidida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y este acuerdo es el décimo que ha firmado el ministerio por unanimidad de votos a favor con las comunidades y ciudades autónomas.