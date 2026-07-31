El Costa Adeje Tenerife mide su evolución ante el Sevilla en el Torneo de San Ginés

El conjunto dirigido por Yerai Martín disputará este sábado en Lanzarote su segundo encuentro de pretemporada, que será retransmitido en directo por Televisión Canaria

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afrontará este sábado, 1 de agosto, una nueva prueba en su preparación para la temporada 2026/2027. El conjunto tinerfeño se medirá al Sevilla FC a partir de las 17:30 horas en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, en un encuentro incluido en el histórico Torneo de San Ginés.

Pretemporada CD Tenerife Famenino Sevilla FC

El partido permitirá al equipo dirigido por Yerai Martín continuar acumulando minutos de competición y comprobar la evolución del grupo durante las primeras semanas de trabajo. El técnico podrá seguir probando distintas variantes y dando oportunidades tanto a las nuevas incorporaciones como a varias futbolistas procedentes del filial.

Estreno frente al RDG Espanyol

Las blanquiazules llegan a la cita después de estrenarse en la pretemporada frente al RCD Espanyol en Fuerteventura. El encuentro terminó con empate a un gol, aunque el conjunto tinerfeño se impuso posteriormente en la tanda de penaltis gracias, entre otras acciones, a una parada de la guardameta Nay Cáceres. Yerai Martín destacó tras el choque la adaptación de las jugadoras del filial, que respondieron con solvencia ante un rival de la Liga F.

El enfrentamiento ante el Sevilla será la segunda y última prueba de la concentración que el Costa Adeje Tenerife desarrolla entre Fuerteventura y Lanzarote. Más allá del resultado, el cuerpo técnico pretende aprovechar estos compromisos para repartir cargas, ajustar el funcionamiento colectivo y avanzar en la integración de una plantilla que todavía se encuentra en pleno proceso de construcción.

El Sevilla FC

El rival también aportará un elevado nivel de exigencia. El Sevilla FC, habitual de la máxima categoría del fútbol femenino español, obligará al conjunto tinerfeño a mantener la intensidad y la concentración durante todo el encuentro. La cita servirá además como anticipo del duelo que ambos equipos disputarán durante la próxima temporada de la Liga F.

El Costa Adeje Tenerife encara esta preparación con la vista puesta en un inicio liguero especialmente exigente, ya que abrirá la competición oficial frente al FC Barcelona. Los amistosos de este verano serán, por tanto, fundamentales para que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles a su estreno.

El encuentro de este sábado podrá seguirse en directo a través de la señal de TDT de Televisión Canaria, así como en Canarias Play y en la página web de la Radio Televisión Canaria. La retransmisión comenzará a las 17:30 horas.

Horario y dónde ver en directo el Costa Adeje Tenerife vs Sevilla FC

El partido será la segunda prueba de pretemporada para el conjunto tinerfeño y pondrá el broche final a su concentración en Fuerteventura y Lanzarote. El encuentro se disputará dentro del Torneo de Fútbol San Ginés y enfrentará a dos equipos de la Liga F.

Encuentro: Costa Adeje Tenerife vs Sevilla FC (amistoso de pretemporada – Torneo de Fútbol San Ginés)

Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2026

Hora: 17:30 horas (hora canaria) / 18:30 horas (hora peninsular)

Lugar: Ciudad Deportiva de Lanzarote

Dónde ver en directo: Televisión Canaria emitirá el encuentro a través de su señal TDT. También podrá seguirse en Canarias Play y en la página web de RTVC y en el canal de Youtube.

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