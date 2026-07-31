Televisión Canaria retransmite en directo el encuentro de pretemporada entre el CD Tenerife y el Cádiz CF

El partido amistoso, correspondiente al Trofeo Teide que se disputará en La Orotava, podrá seguirse por la señal genérica de TDT, Canarias Play y rtvc.es

Televisión Canaria retransmite en directo el partido de pretemporada entre el CD Tenerife y el Cádiz CF este sábado 1 de agosto, a partir de las 20:00 horas, por la señal genérica de TDT, Canarias Play y rtvc.es.

La narración del encuentro amistoso correrá a cargo de Daniel Álvarez, mientras los comentarios de la retransmisión serán de Aarón Darias.

El encuentro, que se enmarca en el Trofeo Teide, se disputará en el Estadio Municipal Los Cuartos, en la Villa de La Orotava, en Tenerife. Tras este encuentro, el Trofeo Teide programará otra velada futbolística el próximo 15 de agosto, donde los equipos femeninos del CD Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el mismo campo.

La retransmisión forma parte del acuerdo alcanzado por RTVC con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife para ofrecer en directo un total de 14 partidos de pretemporada de los tres clubes canarios en su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial.

Con esta cobertura, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y su apoyo a los clubes que representan a Canarias dentro y fuera del Archipiélago.