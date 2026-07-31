Televisión Canaria retransmite en directo el partido de pretemporada entre el CD Costa Adeje y el Sevilla FC

El encuentro, que se enmarca en el Torneo de Fútbol San Ginés, podrá seguirse también en directo en Canarias Play y rtvc.es este sábado 1 de agosto a partir de las 17:30 horas

Televisión Canaria retransmite en directo el partido de pretemporada entre los equipos de CD Costa Adeje de Tenerife y el Sevilla FC, este sábado 1 de agosto, a partir de las 17:30 horas, por la señal genérica de TDT, Canarias Play y rtvc.es.

El encuentro entre los dos conjuntos de la Primera División Femenina de España, Liga F, se enmarca en el Torneo de Fútbol San Ginés, que se celebrará en la Ciudad Deportiva de Arrecife, en Lanzarote. A cargo de la narración estará Carlos Bilbao, y en los comentarios, Laura Castro.

El amistoso ante el Sevilla FC llega tras el enfrentado el pasado miércoles contra el RCD Espanyol y antes de poner rumbo al norte de la Península para medirse al Athletic Club y al Deportivo Alavés. El tramo final de la preparación, de vuelta en Tenerife, incluirá una nueva edición del prestigioso Trofeo Teide frente al Atlético de Madrid para acabar con un viaje a Agadir, en Marruecos, donde disputará un encuentro contra el Combinado de la región de Souss-Massa.

La retransmisión forma parte del acuerdo alcanzado por RTVC con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife para ofrecer en directo un total de 14 partidos de pretemporada de los tres clubes canarios en su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial.

Con esta cobertura, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y su apoyo a los clubes que representan a Canarias dentro y fuera del Archipiélago.