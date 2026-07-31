La Gomera cubre el 100 % de su demanda eléctrica con energía eólica en días de julio

La entrada en funcionamiento de la interconexión con Tenerife ha permitido aumentar la penetración de la energía generada por los cinco parques eólicos de la isla

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha destacado que la isla ha alcanzado durante el mes de julio picos del 100 % de cobertura de la demanda eléctrica mediante energías renovables. Este avance se produce tras la entrada en funcionamiento del sistema eléctrico único La Gomera-Tenerife, que ha permitido incrementar la capacidad de integración en la red de la energía producida por los cinco parques eólicos de la isla.

La Gomera cubre íntegramente su demanda eléctrica con energía eólica durante varias jornadas de julio

Varias días de julio

Durante varias jornadas de este mes, las instalaciones eólicas de La Gomera han llegado a inyectar más de 9 megavatios (MW) en el sistema eléctrico. Es una producción suficiente para cubrir la totalidad de la demanda insular en determinados momentos. De esta forma, el consumo eléctrico de hogares, empresas y servicios públicos pudo ser atendido íntegramente con energía eólica.

Curbelo aseguró que estos datos “suponen un salto muy importante en materia energética. Demuestran, desde las primeras semanas de funcionamiento, las oportunidades que abre la interconexión para mejorar la capacidad de penetración de las energías renovables en La Gomera”.

En este sentido, insistió en que se están comprobando “con hechos que la conexión con Tenerife no solo aporta una mayor seguridad y estabilidad al suministro eléctrico, sino que permite aprovechar mucho mejor los recursos renovables que producimos en la isla”, afirmó.

Resultados inmediatos

La interconexión eléctrica comenzó a operar el pasado 1 de julio, integrando los sistemas de Tenerife y La Gomera en una única red. Esta infraestructura pone fin al aislamiento eléctrico de la isla y proporciona una mayor capacidad de respuesta ante posibles incidencias. Además, facilita la incorporación de energía limpia y la evacuación de los excedentes renovables cuando la producción supere la demanda insular.

El presidente recordó que, hasta la puesta en marcha del enlace, la condición de sistema aislado limitaba la cantidad de energía renovable que podía incorporarse en cada momento sin comprometer la estabilidad de la red. “La interconexión nos permite superar buena parte de esas restricciones y avanzar hacia un sistema más eficiente, resiliente y sostenible”, señaló.

El enlace entre conecta la subestación de Chío, en Tenerife, con la subestación de El Palmar, en La Gomera. Cuenta con un doble circuito de corriente alterna de 66 kilovoltios. También con una capacidad de transporte de 50 MW, superior a la demanda máxima de la isla. La actuación ha supuesto una inversión superior a los 145 millones de euros e incluye un tramo submarino de más de 36 kilómetros.