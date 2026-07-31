Los vídeos de Apolo paseando por La Laguna han superado el millón de visualizaciones en redes sociales

Apolo es uno de los gatos de raza Maine Coon más conocidos en la isla de Tenerife. Sus dueños comenzaron a subir vídeos del felino hace meses y algunos de ellos han llegado a superar el millón de visualizaciones.

Gato Maine Coon con sus dueños en La Laguna / RTVC

Entre sus comportamientos destaca el pasear al hombro de su dueño, se apoya en una mochila y recorre las principales calles de La Laguna sin tocar el suelo en ningún momento.

Un gato diferente

Su gran tamaño, así como sus rasgos han captado la atención de muchas personas. «Algunos nos preguntan si es un lince», cuentan sus dueños, y añaden que les suelen explicar que se trata de un gato de raza Maine Coon.

La última vez que pesaron al gato rondaba los 9 kilogramos. «No supone un esfuerzo llevarlo porque nos ayuda la mochila», comenta su dueño.

Además, su comportamiento también llama la atención. Aseguran que se trata de un gato «muy sociable y tranquilo», que le gusta relacionarse con otros animales, así como con personas.

Fama de Apolo

Apolo no solo es conocido en redes sociales, sus dueños afirman que en la calle también piden hacer fotos y vídeos al felino. Reconocen que muchas veces tardan «más tiempo del habitual» en recorrer algunas de las principales calles de La Laguna.

«No nos molesta que saquen fotos con Apolo, pero nos gusta que pidan permiso», señala su dueña. Relata que muchas veces notan como la gente les graba sin permiso mientras ellos pasean.